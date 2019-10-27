Шум сверху. "Школа-гигант" в Новой Москве может быть небезопасна для детей

В Троицке в Новой Москве вскоре должно начаться строительство школы на 2100 учеников. Она станет одной из самых больших в России. Как выяснили местные экоактивисты, проект может быть небезопасен для детей: на месте будущей школы заходят на посадку самолеты в аэропорт Внуково, уровень шумов почти в два раза превышает разрешенный по санитарным нормам.

Троицк – крупнейший населенный пункт Новой Москвы, в городе живет 61 тысяча человек. Здесь пять школ, но они признаны переполненными на треть еще в 2017 году. Тогда и появился проект новой школы на 2100 учеников. Если он будет реализован, такая школа станет одной из крупнейших в России. Проект недешевый: на строительство "школы-гиганта" мэрия столицы в общей сложности планирует выделить 2,9 миллиарда рублей, согласно пункту 1799 в Адресной инвестиционной программе Москвы на 2019–2022 годы. Разработка проекта школы стоила 47,9 миллиона рублей.

Школа вместо леса

Против огромной школы жители Троицка собрали три тысячи подписей, так как ее намереваются строить, вырубив часть леса, где отдыхают горожане. Кроме того, она запланирована в географическом центре Троицка и шаговой доступности от других пяти школ. Если в школу на 2100 мест детей будут возить с городских окраин на автомобилях, это станет проблемой для и так перегруженных троицких улиц.

– Проект собираются реализовывать несмотря на протесты жителей. Школу используют в качестве социального тарана для масштабного освоения лесной территории. Школа, стадион, огромная парковка, две дороги займут более 10 гектаров. Очевидно, будет и дальнейшее строительство, – говорит Ольга Арнольдова, юрист инициативной группы "За сохранение Троицкого леса".

Мэрии предлагали варианты строительства школы не в лесу, но московские власти не отказались от проекта. Сейчас документация на строительство находится на финальной стадии согласования. Ещё в конце весны об этом говорил вице-мэр столицы Марат Хунсуллин.

Вмешались самолеты

Троицкие активисты недавно выяснили, что участок леса, в котором собираются строить школу, находится в зоне шумового воздействия Внукова. Аэропорт расположен в полутора десятках километров от Троицка, над местом будущей школы самолеты заходят на посадку. Уровень шума там 75–85 децибел, тогда как по санитарным нормам допустимый для школ – 45–55.

Для мэрии Москвы и троицкой администрации эта информация вроде бы не должна быть сюрпризом: схему зоны шумового воздействия Внукова (есть в распоряжении Радио Свобода) Роспотребнадзор утвердил ещё в 2011 году, эти же данные использовалась в 2015 году в проекте планировки территории района, утвержденном Москомархитектурой. На момент публикации материала нет данных, свидетельствующих о том, что схема зоны шумового воздействия менялась.

Активисты направили запросы в Роспотребнадзор и Московскую государственную экспертизу – это учреждение должно окончательно утвердить проект застройки. Ответы троитчане получили неконкретные. Обе инстанции написали горожанам, что экспертиза шумового воздействия является обязательной при утверждении строительства, но ничего не ответили о том, какова ситуация с шумами в том месте, где намереваются строить школу.

Выбрать приоритеты

Собеседники Радио Свобода разошлись во мнении, можно ли в указанном месте строить школу. Олег Картышев, учредитель компании "Центр экологической безопасности гражданской авиации", отметил, что школу в этом месте строить можно, если предусмотреть повышенное воздействие шумов. Инженер-эколог Валерий Гребенщиков иного мнения:

– Высокий уровень шумов оказывает негативное воздействие на здоровье, тем более детей, приводит к постоянному стрессу. Шум от самолетов хуже, чем от автомобилей. Самолеты дают [шумы] на более низких частотах. Никто не будет менять маршруты самолетов, и по-хорошему, место строительства школы нужно переносить, – говорит Гребенщиков.

– Это серьезное нарушение. Уровень шума по международным стандартам стоит на одном из первых мест по качеству жизни. Он может оказать влияние не только на физическое здоровье детей, но и на психическое, на формирование интеллекта, – считает директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская.

Собеседник Радио Свобода, близкий к системе государственного регулирования авиации, отметил, что у Внукова особое положение среди столичных аэропортов, так как здесь базируется Специальный летный отряд "Россия", который перевозит президента страны, членов правительства, руководство спецслужб и армии:

– Теоретически, мэрия может предложить Внукову поменять схему захода [самолетов на посадку]. Но можно ли будет её поменять? Предположим, здесь есть воздушный коридор, а вокруг уже осуществлена плотная застройка. Приоритет отдается безопасности полетов или желанию девелопера?

Неделю назад были отправлены вопросы пресс-службам Роспотребнадзора, Московской государственной экспертизы, департаментов образования и развития новых территорий столичной мэрии, администрации Троицка о том, какова ситуация с уровнем шума на месте предполагаемого строительства школы.

– Процедура экспертизы по указанному вами проекту еще не завершена, – заявила в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию начальник отдела внешних коммуникаций Мосгосэкспертизы Александра Девишева.

Это – единственный ответ от чиновников на момент публикации статьи.