Российские СМИ сообщили об отказе США выдать лётчика Ярошенко

Агенство ТАСС и газета "Известия" сообщили об отказе США передать России лётчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме по обвинению в попытке контрабанды крупной партии кокаина.

"Известия" ссылаются на письмо начальника департамента международных переводов Минюста США Паулы Вульф. В нём говорится, что Соединенные Штаты отказали в выдаче, "исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений". Решение было принято ещё 7 сентября, но родственникам Ярошенко сообщили о нём только два дня назад – в день возвращения на родину Марии Бутиной, другой осуждённой в США россиянки.

ТАСС со ссылкой на жену лётчика пишет, что отказ в депортации стал для него неожиданностью, и что повторный запрос на выдачу в Россию можно будет подать только через два года. Официальных комментариев со стороны Вашингтона по этому поводу пока нет.

Константин Ярошенко был осуждён в США в сентябре 2011 года. За год до этого американские спецслужбы арестовали его в Либерии. По версии следствия, через эту страну россиянин собирался доставить из Венесуэлы в США четыре тонны кокаина. Россия настаивает, что вина Ярошенко не была доказана.