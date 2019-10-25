Марию Бутину освободили из тюрьмы в США

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США за ведение лоббистской деятельности без регистрации, освобождена из федеральной тюрьмы в США, передает телеканал NBC. Ее перевели в миграционный центр Майами, 26 октября она должна вернуться в Россию, говорил ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов со ссылкой на информацию Госдепартамента США.

В конце апреля 2019 года федеральный окружной суд в Вашингтоне приговорил Бутину к полутора годам лишения свободы. Это наказание ей было назначено за деятельность в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства на территории США и с учетом заключенной ей сделки с правосудием.

Мария Бутина оказалась в поле зрения ФБР как помощник Александра Торшина – подозреваемого во вмешательстве России в американский избирательный процесс, в прошлом сенатора, а затем зампреда Банка России. Торшин – пожизненный член Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). Он помог Бутиной создать всероссийскую общественную организацию "Право на оружие".

Примерно в 2013 году Бутина познакомилась в Москве с Полом Эриксоном – американским лоббистом и политтехнологом с обширными связями в консервативных кругах и в руководстве NRA. В 2014 Торшин и Бутина вместе отправились в Индианаполис на очередной ежегодный съезд NRA. Не позднее марта 2015 года, как следует из признания Бутиной, она и Эриксон "вступили в сговор" с Торшиным и еще одним лицом. Предметом сговора была деятельность Бутиной в США под руководством Торшина без предусмотренного законом предварительного уведомления министра юстиции США.

В апреле 2015-го Торшин снова взял Бутину с собой в Америку. Она участвовала во встречах с руководством Минфина и Федерального резерва США. Оба присутствовали на съезде NRA в Нэшвилле. Там Мария Бутина познакомилась с Дональдом Трампом-младшим. В декабре при содействии Бутиной состоялся визит делегации NRA в Россию. Члены делегации встречались с вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

В мае 2016-го Торшин приезжал на съезд NRA в Луисвилле. При содействии все того же Эриксона он встретился с Дональдом Трампом-младшим. Встретиться с Трампом-отцом, чего он очень желал, у него не получилось. По данным американской прессы, он хотел стать посредником, способным устроить приглашение Трампу от Путина, но эта идея была отвергнута старшими советниками кандидата.

В июне того же года Мария Бутина приехала в США по студенческой визе – она поступила в американский университет. В нарушение своего легального статуса она по заданию и при поддержке Торшина продолжала заводить связи с влиятельными лицами, как сказано в обвинительном акте – "в целях продвижения повестки дня Российской Федерации". Она также занималась организацией российского присутствия на Национальном молитвенном завтраке в феврале 2017 года, на котором традиционно присутствует президент. А несколькими неделями раньше встречалась с российским дипломатом, которого ФБР подозревало в шпионаже и который был выдворен из США вместе с 59 другими дипломатами в наказание за отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

В апреле агенты ФБР пришли к Бутиной домой с ордером на обыск и изъяли электронные носители информации, а 15 июля россиянку арестовали. После пяти месяцев содержания в одиночной камере Бутина решила заключить сделку с правосудием. В признательном документе, подписанном Бутиной и двумя ее адвокатами, сказано, что она признаёт свою вину осознанно и добровольно, и никакого давления на нее никто не оказывал.