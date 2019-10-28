Миллиарды для Африки. Как позаботиться о чужих, забыв про своих

Зачем прощать миллиарды африканским странам и тут же вливать туда новые? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Одним из главных событий в России на прошлой неделе стал проходивший в Сочи международный форум "Россия – Африка", в котором участвовали, если верить устроителям, все 54 страны континента. Причем 43 государства были представлены на высшем уровне. Официальная пресса пытается сравнить масштаб мероприятия с ежегодной сессией Генеральной Ассамблеи ООН. Не вполне официальная обращает внимание на то, что этот форум или саммит – можно называть как угодно – стоил российской казне 4,5 миллиарда рублей. Это в два с лишним раза больше тех 2 миллиардов, которые были потрачены в июне на проведение Петербургского международного форума. Куда, кстати говоря, тоже вполне могли приехать лидеры африканских стран и пообщаться и с Владимиром Владимировичем, и с представителями крупного российского бизнеса, и с практически любым федеральным чиновником.

Полная видеоверсия программы:

Возможно, что лидерам африканских стран в промозглом Петербурге даже в июне не слишком уютно. Но в том же Сочи, где проходил российско-африканский форум, регулярно проводится Сочинский инвестиционный форум, который обходится стране на два порядка дешевле. В этом году он обошелся государству всего в 42 миллиона рублей – остальное оплатили спонсоры. Понятно, что инвесторы, которые вкладывают в российскую экономику миллиарды долларов, народ куда более непритязательный, чем лидеры африканских держав, готовые благосклонно принимать российские многомиллиардные инвестиции. Да и нечего приучать инвесторов к комфорту и роскоши. Потом им самим в СИЗО или под домашним арестом – как Майклу Калви – будет совсем уж неприятно. Так что гораздо гуманнее контраст заранее сгладить.

Если же говорить серьезно, то вопрос о том, на что и сколько государственных денег тратить – это вопрос приоритетов. И к приоритетам государства мы сегодня так или иначе будем возвращаться в течение всей программы. Взять те же 4,5 миллиарда рублей, которые Минфин выложил Росконгрессу – организатору африканского форума. Много это или мало? Вот на днях заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов выступал в Совете Федерации, отвечал на вопросы сенаторов. Вот вопрос сенатора Валерия Рязанского, представляющего Курскую область – про обеспечение лекарствами российских больных орфанными, то есть редкими, как правило, генетическими заболеваниями:

Можно было бы Антону Германовичу подсказать источник почти половины из требуемых 10 миллиардов, но поезд ушел. Государство решило, что комфорт и удобство африканских лидеров важнее. Может оно и так. От них действительно много зависит. В конце концов, для того, чтобы было что тратить, надо сначала зарабатывать. А африканский континент в этом смысле – золотое дно в прямом и переносном смысле, настоящий Клондайк, который только и ждет, чтобы его начали осваивать российские государственные и частные компании.

Цену меморандумам мы знаем хотя бы по Восточному экономическому форуму

По словам советника президента Антона Кобякова, общая сумма подписанных на форуме контрактов, соглашений и меморандумов составила более 800 миллиардов рублей. И хотя цену меморандумам мы знаем хотя бы по Восточному экономическому форуму, где таких бумаг только в этом году было подписано почти на три с половиной триллиона, тут то все совсем по-другому. Одно дело безответственные иностранцы, которые приезжают во Владивосток, обещают вложить в развитие богатейшего российского региона сотни миллиардов, наедаются на год вперед мясом дальневосточного краба, а потом поминай как звали. Другое – ответственные российские инвесторы. Те уж подписали какой-нибудь меморандум или протокол о намерениях – как в граните высекли.

Одним словом, у нас все по-серьезному. Наинвестируем, наторгуем с Африкой аж на 800 миллиардов рублей. Чего там считать какие-то жалкие 4 с половиной миллиарда. Есть, правда, одна совсем мелкая деталь, которая несколько обесценивает это торжество российской коммерции и дипломатии. Послушаем радушного хозяина форума –​ Владимира Владимировича Путина:

"За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил, как здесь коллега уже только что говорил, 20 миллиардов долларов. Много это или мало? Коллега сказал, что это хорошая цифра. Я не могу с этим согласиться. Мне кажется, что это слишком мало. Ведь имейте в виду, уважаемые дамы и господа: из этих 20 миллиардов 7,7 миллиарда – это наша торговля с Египтом, это 40 процентов. А в Африке очень много наших потенциальных партнёров, очень", – заявил президент.

Входной билет на африканский Клондайк обошелся в 20 миллиардов долларов списанных африканским странам безнадежных долгов

И далее Владимир Путин продолжил: "Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов. С рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста".

Итак, входной билет на африканский Клондайк обошелся в 20 миллиардов долларов списанных африканским странам безнадежных долгов. И не думайте, что торговля и инвестиции в африканские страны и списание их долгов – вещи, между собой никак не связанные. Шуму из-за этих 20 миллиардов поднялось много, так что пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось оправдываться:

"Долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка", – сказал он.

Вот эти бы принципы да в мирных целях. Ведь безнадежные долги Россия списала не только африканским странам, но и Кубе, Сирии, Северной Корее, да много кому еще. И общая сумма этих списаний составила 140 миллиардов долларов. И все в обмен на сотрудничество. С кем-то сотрудничаем больше – вот как с Сирией, например, с кем-то меньше. Между тем, российские граждане задолжали банкам 17,7 триллиона рублей – около 270-280 миллиардов долларов. Миллиардов на 20 этих долгов – абсолютно безнадежные, прямо как африканским странам. Так может списать в обмен на плодотворное сотрудничество? Ведь чего хотят африканские страны? Слушаем президента Египта, председателя Африканского союза Абдель Фаттах ас-Сиси:

"Хотел бы также призвать международные региональные финансовые организации принять участие в финансировании усилий по достижению экономического роста Африки и предоставить ей финансовые гарантии по укреплению её экономического потенциала. Это способствовало бы развитию торговли и инвестиционной деятельности. Мы призываем также предоставить африканским странам оптимальные льготные условия для реализации их проектов и программ развития, что поможет народам Африки осуществить свою мечту – встать на путь прогресса, модернизации и устойчивого развития", – заявил он.

Россияне в случае списания долгов и создания льготных финансовых условий точно будут потреблять больше продукции местного производителя

Вот, думаю, российские заемщики под каждым словом бы подписались. Простите долги, предоставьте финансовые гарантии по укреплению экономического потенциала закредитованных домохозяйств, предоставьте оптимальные льготные условия для реализации индивидуальных проектов и программ развития, и мечта многих россиян – встать на путь прогресса, модернизации и устойчивого развития, наконец, исполнится. От себя могу добавить, что россияне в случае списания долгов и создания льготных финансовых условий точно будут потреблять больше продукции местного производителя и обеспечивать надежным платежеспособным спросом капитанов российского бизнеса.

Или вот еще, буквально крик души президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты:

"Вы нужны нам, Владимир Владимирович, чтобы справиться с вызовами Сахаро-Сахельского региона, чтобы сделать нашу жизнь более уверенной в завтрашнем дне и безопасной", – сказал президент Мали.

Жители Иркутской области, думаю, под каждым словом бы подписались, заменить только Сахару на Восточную Сибирь и Дальний Восток. А стремление к безопасности и уверенности в завтрашнем дне там, уверен, не меньше, чем в Мали.

Я совершенно искренне не понимаю, каким таким медом намазана эта Африка для российских руководителей, что Брежнева, что Путина. Гигантские неосвоенные территории, богатейшие залежи полезных ископаемых и прочих природных ресурсов. Ну так достаточно посмотреть за Урал, там всего этого в избытке. Осваивай – не хочу. И если уж хочется заняться борьбой с бедностью и неравенством, развитием медицины и образования, не проще ли начать со своей страны. Нобелевскую премию мира за это, скорее всего не дадут. Но, сдается мне, российские граждане выбирали президента не совсем для того, чтобы он решал проблемы Сахаро-Сахельского региона.

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