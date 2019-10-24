Кремлю Африка дороже России?

23-24 октября в форуме "Россия-Африка" в Сочи участвовали главы 43 стран и правительств. В своем выступлении президент РФ Владимир Путин, в частности, объявил о списании 20 миллиардов долларов долгов африканских стран России. Это сообщение вызвало оживленное осуждение в России. Эксперты указывают, что это сумма, равная всем ежегодным расходам регионов РФ на здравоохранение. Вызывает удивление, что списываются долги вполне платежеспособных нефтедобывающих стран.

Почему сейчас путинская Россия пытается в духе СССР соперничать с США и КНР за влияние в Африке? Стоит ли игра свеч? Выгодны ли отношения со странами этого континента? Есть ли какая-то прибыль от продажи оружия в кредит африканским странам?

Тему обсуждают экономист старший эксперт Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков, академик РАН, историк Аполлон Давидсон, политолог-африканист, профессор Ирина Филатова (Кейптаун), военный эксперт Александр Гольц, журналист Денис Коротков.

Ведет передчу Михаил Соколов. Прямой эфир 24 октября в 19:05

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