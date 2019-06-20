Президент России Владимир Путин выступил против либерализации антинаркотического законодательства. Об этом его спросили в связи с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Признав, что четверть заключённых в стране находятся в колониях из-за преступлений, связанных с наркотиками, он заявил на "Прямой линии", что угроза смягчения законов слишком велика.

В контексте обсуждения дела Ивана Голунова, которого полиция сначала обвинила в распространении наркотиков, а затем отказалась от обвинений, Путина спросили о заключённых российских тюрем, которым подбросили наркотики.

"Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может", — заявил президент.

Он предложил сильнее контролировать правоохранительные органы, чтобы пресечь практику подбрасывания наркотиков.

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