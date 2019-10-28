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Суд взыскал с Навального, Соболь и ФБК 88 миллионов рублей по иску поставляющей в школы питание компании

Алексей Навальный

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Арбитражный суд Москвы постановил взыскать почти 88 миллионов рублей с Фонда борьбы с коррупцией, его основателя Алексея Навального и сотрудницы фонда Любови Соболь, передаёт корреспондент “Открытых медиа”. Они должны выплатить компенсацию по иску компании “Московской школьник”, поставляющей питание в образовательные учреждения. Ранее компанию связывали с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого называют так же “поваром Путина”.

Компания требовала признать порочащими деловую репутацию и опровергнуть видео на ютьюб-канале “Навальный LIVE”. В нём женщина, представившая бывшей сотрудницей “Московского школьника”, утверждала, что компания связана с Пригожиным, и настаивала, что компания поставляет детям испорченные продукты.

Бывшая сотрудница “школьника” — Наталья Шилова была соответчиком по иску, с неё суд ничего не взыскал. После публикации видео она утверждала, что сказанное ей — неправда, а она зачитала текст, составленный в ФБК, за обещание финансового вознаграждения. В команде Навального это отрицают.

Суд обязал ответчиков удалить видео про комбинат и опровергнуть содержавшиеся в нём сведения. “Детей травили они, но платить должны мы”, — прокомментировал Навальный решение суда в своём инстаграме.

  • ФБК ранее опубликовал несколько расследований об отравлении детей в московских школах и детских садах, вызванных некачественным питанием, которое поставлялось, как утверждается, связанными с Пригожиным кампаниями. В компаниях все обвинения отрицают. Жалобу на "Московского школьника" подавал в суд Роспотребнадзор, однако позднее ведомство её отозвало.
  • После летних акций в Москве оппозиционеры проигрывает многомилионные иски частным и государственным компаниям​. В октябре прокуратура требовала арестовать квартиру Навального.

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