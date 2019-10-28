Государственный исторический музей в Москве отменил дискуссию о пакте Молотова — Риббентропа, организованную журналом “Дилетант”, назвав её “неэтичной”.

“В преддверии Дня народного единства и 75-летия Победы организация данного мероприятия не совсем будет уместна”, — заявила изданию “Подъём” пресс-секретарь музея, заявив, что подача информации в “Дилетанте” носит “несколько тенденциозный характер”.

Мероприятие было запланировано на 30 октября, его должен был вести сооснователь радиостанции “Эхо Москвы” Сергей Бунтман, гостем был запланирован профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий.

Тема пакта — основная в последнем выпуске журнала. 24 октября стало известно, что один из крупнейших книжный магазинов Москвы отказался продавать выпуск из-за карикатуры на Сталина и Гитлера на обложке.

Будет ли журнал проводить мероприятие в другом месте — не сообщается.