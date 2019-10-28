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Исторический музей отменил дискуссию о пакте Молотова — Риббентропа, назвав её неэтичной

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Государственный исторический музей в Москве отменил дискуссию о пакте Молотова — Риббентропа, организованную журналом “Дилетант”, назвав её “неэтичной”.

“В преддверии Дня народного единства и 75-летия Победы организация данного мероприятия не совсем будет уместна”, — заявила изданию “Подъём” пресс-секретарь музея, заявив, что подача информации в “Дилетанте” носит “несколько тенденциозный характер”.

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Мероприятие было запланировано на 30 октября, его должен был вести сооснователь радиостанции “Эхо Москвы” Сергей Бунтман, гостем был запланирован профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий.

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Тема пакта — основная в последнем выпуске журнала. 24 октября стало известно, что один из крупнейших книжный магазинов Москвы отказался продавать выпуск из-за карикатуры на Сталина и Гитлера на обложке.

Будет ли журнал проводить мероприятие в другом месте — не сообщается.

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