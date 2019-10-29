Верховный суд пересмотрел решение по декларации об амнистии капитала

Заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов пересмотрел постановление, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте суда.

Постановление было отменено по формальным основаниям: Давыдов счел, что решение по этому вопросу должен был принимать не судья Верховного суда, а суд первой инстанции. Теперь защита вновь потребует исключить декларацию из доказательств вины по уголовному делу, рассказали адвокаты.

Совладелец компании "Усть-Луга", строившей одноименный порт в Ленинградской области, Валерий Израйлит обвиняется в мошенничестве и отмывании и выводе денег, он находится в СИЗО.

Декларация Израйлита была изъята в офисе Федеральной налоговой службы в 2017 году. В ней Израйлит указал подконтрольные ему иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковские счета. На основе этих документов ФСБ обвинила бизнесмена в выводе средств за границу по подложным документам, а также в легализации незаконно полученных средств.

Защита Израйлита указывала, что по закону об амнистии капиталов использовать сведения из декларации для доказательства по уголовному делу нельзя. Однако Ленинградский суд посчитал, что амнистия капитала не распространяется на эти статьи.

О деле Израйлита докладывали президенту России Владимиру Путину, пишут "Ведомости" со ссылкой на Дмитрия Пескова. Неназванный федеральный чиновник также рассказал изданию, что "ситуация обсуждалась на самом высоком уровне", после чего было принято решение, что подобное не должно повториться и что бизнес должен получить соответствующие гарантии.

Объявляя об амнистии капиталов в 2014 году, Путин обещал предпринимателям, что добровольно задекларированные ими данные не будут использоваться следственными органами.