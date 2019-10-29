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В Москве были задержаны десятки активистов "Другой России"

Сторонники "Другой России" на акции в Москве, 31 июля 2015

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В Москве накануне были задержаны более 30 сторонников незарегистрированной партии "Другая Россия". Ночью после допросов почти всех активистов отпустили без составления протоколов.

Во время еженедельного собрания в офис организации с обыском пришли сотрудники правоохранительных органов. Задержанных, среди которых были участница Pussy Riot Мария Алехина и активистка движения "Декоммунизация" Ольга Савченко, доставили в отделение полиции.

Причины задержаний и обысков не сообщаются. В самой организации считают, что действия полиции связаны с выступлениями активистов в поддержку политзаключенных и обвиняемых по так называемому московскому делу.

/**/ /**/ Задержание сторонника "Другой России" (архивное фото)
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В Москве задержаны около 30 активистов "Другой России"

16 сентября организация вывесила на здании Главного Управления МВД в Москве баннер со словами "Свободу политзекам". После этого в их московском отделении также прошли массовые задержания и обыски. Тогда полицейские объяснили это проверкой помещения на предмет незаконного хранения оружия. О найденном оружии не сообщалось.

В апреле 2019 года Министерство юстиции России в очередной раз отказало объединению "Другая Россия" писателя Эдуарда Лимонова в регистрации в качестве политической партии. "Другая Россия" была создана в 2007 году, после того как ведомство признало экстремистским предыдущее объединение Лимонова – Национал-большевистскую партию.

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