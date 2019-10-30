Опьянённые Русью. Йована Георгиевски – о славянском щите

Политической новостью недели в Белграде, да и на Западных Балканах вообще, оказалось не подписание соглашения о свободной торговле с Евразийским союзом, которое Сербии как кандидату в ЕС придётся разорвать, когда и если она вступит в европейское сообщество. Куда более живой интерес вызвало известие об участии в военных учениях "Славянский щит – 2019" российской ракетной системы С-400 "Триумф".



Это не слишком удивляет, поскольку зрелища для сербов довольно давно стали интереснее хлеба. Правительство страны вовсе не уверено в том, что она должна следовать по европейскому пути. Надежду на то, что сербская экономика как-то сама собой укрепится и можно будет спокойно наслаждаться результатами экономического и социального развития, многие уже потеряли. По крайней мере, потеряли её около 300 тысяч граждан, покинувших страну за последние пять лет. Поэтому с прошлой пятницы по минувший понедельник все те, кто ещё не уехал из родного дома зарабатывать на чужбину, все те, кто живёт в обстановке всеобщей депрессии из-за безработицы и низких зарплат, внимательно следили за братскими военными учениями. Комплекс С-400 впервые был продемонстрирован на манёврах за пределами России, и случилось это неподалёку от Белграда.

Русская техника нужна Сербии только для того, чтобы пугать албанцев и делать тонкие намёки НАТО

Бульварные газеты в новостях о "российском смертельном оружии" не преминули отметить, что С-400 легко может отправить ракеты прямо в Косово. "Если бы у нас такая техника была в 1999 году, то сегодня всё бы было иначе", – заметил один пользователь фейсбука. Сербы услышали новые слова из Москвы, которые могли бы возродить в них надежду на восстановление контроля над потерянной автономией. Как в своей недавней статье для газеты "Вечерне новости" отметил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Россия в начале 90-х годов "была слишком слаба" для того, чтобы защитить Белград от бомбардировок НАТО. И вот на днях сербы могли увериться в том, что России сейчас действительно есть чем своего балканского союзника защищать.



"Кажется сказкой!" – прокомментировал прибытие ракетной зенитной системы президент Сербии Александр Вучич, навещая военный полигон, на котором дислоцировали "невообразимый С-400". "Но это правда", – добавил Вучич уже на русском языке, который с помощью бывшего профессора столичного университета он пытается освоить. Вучичу не стыдно было заметить, что хотя он мечтает о приобретении С-400, у его страны нет денег на такую покупку. "Мы могли бы себе позволить такую технику только в том случае, если бы русские её нам подарили", – вслух помечтал президент. Но этот расчёт – несмотря на недавнюю московскую щедрость, безвозмездную передачу 30 танков Т-72 и 30 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС (пока, правда, поставлены только 11) – не оправдался. Россия оказалась не готовой подарить Сербии экземпляр одного из самых современных своих вооружений. Журналисты надеялись, что, возможно, Путин всё-таки оставит С-400 в Сербии. Увы, к моменту написания этого текста система уже уехала обратно. Правда, Сербия всё-таки не осталась совсем уж с пустыми руками: вместе с С-400 у нас прибыл ракетный комплекс "Панцирь-С1", который Белград заранее заказал и купил у Москвы. Сумма сделки не оглашается.

Согласно Стратегии национальной безопасности Министерства обороны Сербии, в Белграде в данный момент не видят никаких внешних угроз, кроме косовской. Поэтому логичен вывод, что русская техника Сербии нужна только для того, чтобы пугать албанцев и тонко намекать разбомбившей страну 20 лет назад НАТО, что о ней по сей день в Белграде думают. В Брюсселе к этому намёку относятся спокойно: представитель НАТО заявил, что Сербия является "суверенной страной, которая самостоятельно решает, с кем ей проводить военные учения".



Не скрою, что меня как сербку смущает готовность моего народа быстро и с воодушевлением напитываться идеями о чужом, российском могуществе, чтобы потом пьяненькими бросаться в объятия Москвы. Сербы будто бы забывают, что воодушевление нельзя съесть на обед, когда ты голоден. Меня тревожит растущая безысходность ситуации после недавнего отказа Евросоюза приступить к переговорам с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС. Это ведь и сигнал для Сербии: в эту дверь мы очень не скоро войдём. "Не пытайся идти туда, где тебя не ждут, потому что ты не найдешь кресла, чтобы сесть", – гласит сербская поговорка. Что же остается странам, для которых, видимо, нет свободных мест за европейским столом? Остаётся то же самое, что бомжам – согреваться спиртным на зимнем холоде у чужого порога, чтобы почувствовать себя лучше. И надеяться на то, что появится кто-то, согласный тебя приютить. Так что добро пожаловать, братья русские, китайцы и турки!

Йована Георгиевски – белградский журналист

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции