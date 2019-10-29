Сотрудник полиции отказался быть потерпевшим по "московскому делу" и уволился со службы. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшина.
Полное имя полицейского не сообщается, в материалах следствия он проходил как Максидов В.В. Cледствие называло его свидетелем, а затем потерпевшим по уголовному делу в отношении задержанного 27 июля на акции в Москве Самариддина Раджабова.
Против Раджабова возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия к представителю власти. По этому делу ему грозит до 5 лет колонии. Согласно позиции следствия, он бросил бутылку в сторону сотрудников полиции. При падении она "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений", — сказано в постановлении о привлечении к уголовному делу.
"Максидов был допрошен в качестве свидетеля, а впоследствии следствие "предложило" ему "роль" потерпевшего", что его не устроило — настаивает Бадамшин.
- Самариддин Раджабов находится в СИЗО. Он один из немногих обвиняемых по "московскому делу", кому до сих пор предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, которыми власти считают акцию протеста в Москве 27 июля. По этой статье ему грозит до 8 лет заключения.
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых. По нему арестованы более 20 человек.
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