Сотрудник полиции отказался быть потерпевшим по "московскому делу" и уволился со службы. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшина.

Полное имя полицейского не сообщается, в материалах следствия он проходил как Максидов В.В. Cледствие называло его свидетелем, а затем потерпевшим по уголовному делу в отношении задержанного 27 июля на акции в Москве Самариддина Раджабова.

Против Раджабова возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия к представителю власти. По этому делу ему грозит до 5 лет колонии. Согласно позиции следствия, он бросил бутылку в сторону сотрудников полиции. При падении она "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений", — сказано в постановлении о привлечении к уголовному делу.

"Максидов был допрошен в качестве свидетеля, а впоследствии следствие "предложило" ему "роль" потерпевшего", что его не устроило — настаивает Бадамшин.