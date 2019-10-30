Мосгорсуд объяснил новое рассмотрение дела "Седьмой студии"

Мосгорсуд в октябре вернул дело "Седьмой студии"для нового рассмотрения, поскольку препятствий для этого нет. Следствие предъявило обвинение Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым по делу в том объёме, в котором самостоятельно посчитало его доказанным, говорится в мотивировочной части постановлении Московского городского суда, передает "Интерфакс".
В документе отмечается, что суд первой инстанции не привел "убедительных доводов в подтверждение вывода о том, что обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями", а также не указал, из-за каких нарушений не может вынести приговор, говорится в постановлении Мосгорсуда. При таких обстоятельствах решение о возвращении дела прокурору нельзя признать законным и обоснованным, считает Мосгорсуд.
1 ноября Мещанский суд Москвы заново, со стадии предварительного слушания, начнет рассмотрение дела "Седьмой студии".
В середине сентября, спустя почти год после начала процесса, судья вернула дело генеральному прокурору из-за ошибок в обвинительном заключении. По словам одного из адвокатов, следствие ошибочно сделало вывод, что обналичивание денег можно приравнивать к хищению. Обвиняемым также отменили меру пресечения.
По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, директор компании Юрий Итин, бывший бухгалтер студии Нина Масляева и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум похитили 133 миллиона рублей, выделенных на театральный проект. Никто, кроме Масляевой, вину не признавал.
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