Московский городской суд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ". Суд удовлетворил апелляцию, которую ранее подала прокуратура.

Дело "Седьмой студии" направлено на новое рассмотрение

11 сентября судья вернула дело генеральному прокурору из-за ошибок в обвинительном заключении. По словам одного из адвокатов, следствие ошибочно сделало вывод, что обналичивание денег можно приравнивать к хищению. Обвиняемым также отменили меру пресечения.

По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, директор компании Юрий Итин, бывший бухгалтер студии Нина Масляева и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум похитили 133 миллиона рублей, выделенных на театральный проект. Никто, кроме Масляевой, вину не признавал.​

В августе Мещанский суд Москвы огласил результаты экспертизы по делу о хищении средств в "Седьмой студии". Согласно заключению, театральный проект, на который дало деньги государство, стоил дороже выделенной субсидии и стал важным культурным событием десятилетия. Из этого следует, что Серебренников не украл, а сэкономил государственные деньги.