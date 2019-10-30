Baza: задержан ещё один подозреваемый по "московскому делу"

В Москве, как сообщает в телеграм-канале издание Baza, задержан ещё один участник несанкционированного митинга, 27 июля. Его подозревают в нападении с бутылкой на полицейского.
32-летний Павел Новиков, как пишет издание, был задержан утром 29 октября. Он уже допрошен в Следственном комитете России. Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте Новикова, ссылаясь на то, что он может попытаться сбежать или начнет давить на свидетелей, отмечается в сообщении Baza.
Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее сообщалось, что следователи установили шестерых новых подозреваемых по "московскому делу". Пятеро из них задержаны и арестованы.
- "Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства арестованных. По нему арестованы более 20 человек.
- Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, дела переквалифицированы преимущественно на применение насилия в отношение представителей власти. Несколько человек осуждены, 11 – остаются под следствием, семеро из них находятся в СИЗО.
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