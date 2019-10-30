Baza: задержан ещё один подозреваемый по "московскому делу"

В Москве, как сообщает в телеграм-канале издание Baza, задержан ещё один участник несанкционированного митинга, 27 июля. Его подозревают в нападении с бутылкой на полицейского.

32-летний Павел Новиков, как пишет издание, был задержан утром 29 октября. Он уже допрошен в Следственном комитете России. Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте Новикова, ссылаясь на то, что он может попытаться сбежать или начнет давить на свидетелей, отмечается в сообщении Baza.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что следователи установили шестерых новых подозреваемых по "московскому делу". Пятеро из них задержаны и арестованы.