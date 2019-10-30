Верховный суд Дагестана признал законным преследование журналиста

Верховный суд Дагестана признал законным уголовное преследование журналиста издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии.

Защита настаивает, что следствие не привело доказательств виновности Гаджиева и требует признать возбуждение дела незаконным. Суд эти доводы не принял.

На этой неделе друзья и коллеги Гаджиева провели в Махачкале пикеты в его поддержку.

В начале октября сотрудники ФСБ и Следственного комитета пришли в редакцию "Черновика" с обыском по делу журналиста.