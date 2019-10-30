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Верховный суд Дагестана признал законным преследование журналиста

Пикет в поддержу Абдулмумина Гаджиева

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Верховный суд Дагестана признал законным уголовное преследование журналиста издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии.

Защита настаивает, что следствие не привело доказательств виновности Гаджиева и требует признать возбуждение дела незаконным. Суд эти доводы не принял.

На этой неделе друзья и коллеги Гаджиева провели в Махачкале пикеты в его поддержку.

В начале октября сотрудники ФСБ и Следственного комитета пришли в редакцию "Черновика" с обыском по делу журналиста.

  • Абдулмумин Гаджиев обвиняется в финансировании терроризма. Он был задержан 14 июня. По версии следствия, он побуждал читателей газеты вносить пожертвования в благотворительный фонд, из которого они передавались террористической группировке "Исламское государство".
  • Сам журналист отрицает обвинения. Коллеги Гаджиева считают уголовное дело сфабрикованным. Один из свидетелей, дававший показания на журналиста, жаловался на пытки. Освободить редактора "Черновика" потребовал международный Комитет по защите журналистов, а "Мемориал" признал его политическим заключённым.

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