Норвежский общественный телеканал NRK сообщил о крупнейших со времён холодной войны учениях на российском Северном флоте. Как минимум восемь атомных подводных лодок вышли с баз на Кольском полуострове и пытаются прорваться в Атлантику, утверждают источники канала.

Задача учений — прорвать линию противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике, чтобы продемонстрировать возможность нанести удар по восточному побережью США, — утверждают источники канала. В военной разведки Норвегии уверены, что операция такого уровня не могла быть одобрена на уровне Северного флота и должна была быть согласована высшим политическим руководством России.

"Россия хочет показать, что они в состоянии приблизиться к США. Они хотят проверить способность Запада обнаружить их и то, как они будут реагировать", - считают источники в разведке Норвегии. По их данным, операция, рассчитанная как минимум на два месяца, началась в Баренцевом и Норвежском морях еще в начале прошлой недели.

Россия на информацию канала пока официально не отреагировала. "В сообщении норвежской телерадиокомпании "много вымысла", — цитирует неназванный источник агентство "Интерфакс".

С 15 по 17 октября Северный флот участвовал в стратегических командно-штабных учениях "Гром-2019". В ходе учений, за финальной частью которых наблюдал Владимир Путин, атомный ракетный подводный крейсер К-18 "Карелия" запустил по полигону "Кура" баллистическую ракету "Синева".

30 октября во время испытаний в Белом АПЛ "Князь Владимир", которая должна войти в состав Северного флота, впервые запустила баллистическую ракету "Булава".