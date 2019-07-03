Forbes: причиной пожара, в котором погибли 14 моряков, был аккумулятор

Пожар на российском глубоководном аппарате "Лошарик" в Баренцевом море, жертвами которого стали 14 моряков, мог произойти из-за проблем с одной из аккумуляторных батарей при подъеме аппарата с глубины. Это утверждает российское издание Forbes со ссылкой на источники, близкие к Минобороны России.

По их словам, авария произошла 1 июля в ходе получения батиметрической информации в Баренцевом море в интересах ВМФ России. По словам двух военных источников, аппарат должен был осуществить подводную разведку морского рельефа на предмет нахождения там каких-либо технических средств.

Аккумуляторная батарея, которая, как утверждается, стала причиной аварии, обеспечивает питание глубоководного аппарата.

Официально о том, что точно произошло на глубоководном аппарате, не сообщается, минобороны даже не подтвердило, что речь идёт именно о "Лошарике". Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, ​ что часть экипажа выжила. По его словам, военнослужащие эвакуировали из горящего отсека станции представителя гражданской промышленности, задраили за собой люк и до конца боролись с пожаром.

Жертвами происшествия стали 14 моряков, в том числе 7 капитанов первого ранга. Список погибших официально не опубликован, журналистам удалось установить несколько имён.