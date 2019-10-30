В России прошли акции памяти жертв политических репрессий

В России 30 октября прошли акции памяти и митинги, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий. В Санкт-Петербурге памятное мероприятие прошло, у Соловецкого камня на Троицкой площади. Участники акции возложили цветы и зачитали имена расстрелянных в годы красного и сталинского террора.

В Архангельске пикет в память о жертвах политических репрессий прошел рядом со зданием местного управления ФСБ. На акции задержали руководителя регионального отделения партии ПАРНАС Юрия Щербачёва.

В Новосибирске на митинг в память о репрессированных ​пришли около 40 человек. Мероприятие прошло в Нарымском сквере у мемориального камня. Участники акции зачитали имена репрессированных. В Иркутской области на мемориале "Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов" у села Пивовариха собралось не менее двухсот человек. В Тюмени чиновники несколько раз отказывались согласовать проведение акции. В итоге организаторы - движение "Весна" решили провести митинг в память о репрессированных на территории университета, согласовав мероприятие с руководством вуза. В Омске прошло несколько одиночных пикетов.

Накануне в Москве в 13-й раз прошла акция "Возвращение имен", которую организует правозащитный центр "Мемориал".

В России 30 октября проходят акции памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.

Точных данных о количестве жертв репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества "Мемориал", речь идёт как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа – о 20 миллионах, свыше миллиона человек были расстреляны.