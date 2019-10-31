Член Совета федерации от Хабаровского края Дмитрий Приятнов ушёл в отставку после обнаруженной у него судимости. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя региональной фракции ЛДПР, от которой Приятнов выбран в краевой парламент.

На выборах 8 сентября Приятнов был избран депутатом Хабаровской краевой думы по списку ЛДПР, а в октябре депутаты избрали его в Совет федерации. После этого обнаружилось, что у него имеется погашенная в 2009 году судимость по статье о подделке документов, о которой не сообщалось при регистрации списка избиркома.

После этого стало известно, что Центральная избирательная комиссия рассмотрит работу главы избиркома Хабаровского края Геннадия Накушнова, отмечает "Сибирь.Реалии". Председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила провести служебное расследование инцидента.