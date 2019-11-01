Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина в США

Верховный суд Израиля приостановилэкстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова.Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Это решение суд принял после обращения семьи израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России по обвинению в контрбанде наркотиков. Родные Иссахар считают, что девушка выступает в роли "дипломатического заложника" для возможного обмена на Буркова.

Ранее Москва предлагала обменять Буркова на гражданку Израиля и Соединённых Штатов Нааму Иссахар, однако израильские власти отказались от этого предложения, сославшись на ордер США. 30 октября министерство юстиции Израиля утвердило экстрадицию Буркова в США.

Программиста из Санкт-Петербурга Алексея Буркова задержали в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США – там гражданина России подозревают в киберпреступлениях.

В апреле 25-летняя Наама Иссахар летела в Тель-Авив транзитом через Москву. При досмотре в московском аэропорту у неё в багаже обнаружили около 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отрицала обвинения в контрабанде. В октябре суд в Химках приговорил её к семи с половиной годам колонии.

Израильские власти обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар.