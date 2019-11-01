Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался взять с подсудимых по делу "Седьмой студии" подписку о невыезде. Ранее сегодня этого потребовала прокуратура. Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу в Мещанском суде Москвы началось повторное рассмотрение дела "Седьмой студии". Режиссёра Кирилла Серебренникова и его коллег обвиняют в хищении государственных средств, выделенных на театральный проект "Платформа".

Повторное рассмотрение было назначено после того, как Мосгорсуд и Верховный суд признали неправомерным принятое предыдущей инстанцией решение о возвращении дела "Седьмой студии" в прокуратуру. Следствие предъявило обвинение Кириллу Серебренникову и другим подсудимым в том объёме, в котором самостоятельно посчитало его доказанным, говорилось в мотивировочной части постановления Московского городского суда.

В середине сентября, спустя почти год после начала процесса, Мещанский районный суд вернул дело генеральному прокурору из-за недостатков в обвинительном заключении. Судья посчитала, что в нем содержатся противоречия, которые не позволяют вынести законный приговор. По словам одного из адвокатов, следствие ошибочно сделало вывод, что обналичивание денег можно приравнивать к хищению. Обвиняемым также отменили меру пресечения.

По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, директор компании Юрий Итин, бывший бухгалтер студии Нина Масляева и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум похитили 133 миллиона рублей, выделенных на театральный проект. Никто, кроме Масляевой, вину не признавал.​