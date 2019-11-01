Суд потребовал у СК секретные материалы по делу Голунова

Многие материалы следствия по делу журналиста Ивана Голунова засекречены. Об этом на заседании Басманного суда заявил представитель следственной группы в ответ на требование адвоката предоставить результаты проверки действий полицейских, которые задерживали Голунова.
Заседание продолжится 11 ноября. Суд истребовал в Следственном комитете засекреченные материалы проверки по делу Голунова, сообщает "Интерфакс".
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин ранее потребовал от прокуратуры передать в Федеральную службу безопасности материалы проверки в отношении полицейских, задержавших Голунова – "из-за допущенной волокиты и утраты следственным органом доверия".
В середине июня в ходе допроса в качестве свидетеля Голунов рассказал о необоснованном применении полицейскими спецсредств, об избиении, а также о том, что те подбросили наркотики в его рюкзак и квартиру. Однако спустя несколько месяцев следствие не предприняло никаких действий по расследованию информации.
В начале октября источник "Интерфакса" сообщил, что следователей, которые выясняют обстоятельства задержания Голунова, перебросили на так называемое "московское дело". Именно поэтому следственные практически не ведутся, утверждал собеседник агентства
- Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, они и их начальство уволены.
- В сентябре трое уволенных после дела Голунова полицейских – Андрей Щиров, Роман Феофанов и Максим Уметбаев – через суд потребовали восстановления на службе. Феофанову суд отказал.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.