Следователей по делу Голунова могли перебросить на "московское дело"

Следователей, которые выясняют обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова, перебросили на так называемое "московское дело". Именно поэтому следственные действия по делу корреспондента отдела расследований издания "Медуза" практически не ведутся, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, речь идёт о следственной группе под руководством Олега Шачнева. Ещё в августе её перебросили на расследование дела, которое возбудили после несанкционированных акций в Москве.

Следственный комитет пока официально не комментировал отсутствие результатов по делу Ивана Голунова.