Следователей по делу Голунова могли перебросить на "московское дело"

Следователей, которые выясняют обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова, перебросили на так называемое "московское дело". Именно поэтому следственные действия по делу корреспондента отдела расследований издания "Медуза" практически не ведутся, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника агентства, речь идёт о следственной группе под руководством Олега Шачнева. Ещё в августе её перебросили на расследование дела, которое возбудили после несанкционированных акций в Москве.
Следственный комитет пока официально не комментировал отсутствие результатов по делу Ивана Голунова.
- Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, они и их начальство уволены.
- Журналист и редакция "Медузы" связывали задержание с готовящейся публикацией о связях руководства московского ФСБ с похоронным бизнесом.
- "Московское дело" было возбуждено после акций за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. 27 июля и 3 августа несанкционированные митинги закончились задержанием тысяч человек. Полиция применяла силу, были возбуждены дела о массовых беспорядках и применении насилия к полиции. Суды по "московскому делу" продолжаются, уже вынесено несколько приговоров с реальными сроками. Правозащитники, оппозиция, учёные и деятели культуры неоднократно требовали прекратить преследования из-за московских протестов.