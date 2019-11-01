Управление ФСИН по Карелии проведет проверку информации об угрозах журналисту "Медиазоны" Алле Константиновой, которые она получила от сотрудника исправительной колонии №9 Игоря Тузова. Об этом редакции Север.Реалии сообщили в пресс-службе ведомства.



От дальнейших комментариев представитель ведомства Виталий Фефелов отказался.

Корреспондент "Медиазоны" в Карелии Алла Константинова 31 октября сообщила, что сотрудник регионального управления ФСИН Игорь Тузов в переписке пригрозил ей визитом "людей в чёрном".





Издание "Медиазона" и телеканал "Настоящее Время" опубликовали текст о пытках в колонии №9 Петрозаводска. После публикации начальник ИК №9 Иван Савельев обратился с иском против журналистов, назвав статью порочащей.

Позже на YouTube опубликовали ролик, который предположительно был сделан в стенах ИК №9. На кадрах двое избивают одного из заключенных. Начальника колонии Ивана Савельева и его заместителя Ивана Ковалева узнали на видео журналисты и бывшие заключенные, опрошенные "Медиазоной". Савельева отстранили от должности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье превышение служебных полномочий. Кто подозреваемый в деле, неизвестно.

Алла Константинова уже сообщала о слежке сотрудников ФСИН за ней. По её словам, Иван Савельев вместе с заместителем Иваном Ковалевым наблюдали за журналистом около ее дома. ФСИН утверждает, что сотрудники колонии заезжали в находящийся рядом магазин за водой.