Арестован новый подозреваемый по делу о гибели 39 человек в фургоне

Полиция в Дублине арестовала шестого подозреваемого по делу о гибели 39 человек в Великобритании. 23-летнего выходца из Северной Ирландии Эймона Харрисона задержали по европейскому ордеру на арест. Его обвиняют в непредумышленном убийстве, торговле людьми и иммиграционных преступлениях. Великобритания начала процедуру экстрадиции арестованного.

Тела 39 человек были обнаружены в трейлере-рефрижераторе 23 октября. Грузовик нашли на территории индустриального парка в пригороде Лондона в графстве Эссекс. В тот же день полицейские задержали водителя грузовика. Он находится под стражей по подозрению в убийстве. Затем были арестованы еще несколько человек.

Трейлер прибыл в Британию из бельгийского порта Зебрюгге 19 октября. Машина была зарегистрирована в Болгарии на фирму, которая принадлежит гражданке Ирландии. Грузовик покинул территорию Болгарии в 2017 году и с тех пор не появлялся в стране.

Полиция сообщила, что погибшие – китайские граждане. Однако потом стало известно, что среди них могли оказаться выходцы из Вьетнама.

Похожий случай произошел в Великобритании в 2000 году, когда в грузовике задохнулись 58 мигрантов из Китая.