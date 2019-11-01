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В Тюмени двигатель "Суперджета" отказал из-за попадания птицы

Сухой Суперджет 100 авиакомпании "Ямал"

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Пассажирский самолёт "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Ямал", вылетавший из Тюмени в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт из-за отказа двигателя. Причиной инцидента стало попадание птицы в турбину, сообщает "Интерфакс" со ссылкой пресс-службу авиакомпании.

Самолёту пришлось вырабатывать топливо, чтобы вернуться в аэропорт. После этого он благополучно приземлился. На борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа.

В августе этого года пассажирский самолёт Airbus A321 "Уральских авиалиний", направлявшийся из Москвы в Симферополь, совершил вынужденную посадку без шасси и с выключенными двигателями на поле в Подмосковье. На борту находились 233 человека, включая семерых членов экипажа. Причиной аварии стало попадание стаи птиц в оба двигателя.

За последний год с российским самолётом "Сухой Суперджет 100" произошло несколько аварий, в том числе катастрофа в аэропорту Шереметьево 5 мая, жертвами которой стали 41 человек.

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