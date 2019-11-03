Смоленск: день народного единства. Эфир в 19.05

Город-мост, город-плот, пограничный город. Смоленск в истории России и Восточной Европы.

Разделяют ли жители Смоленска новый патриотический миф “русской победы над поляками”? Смоленская стена и Смоленский собор: городские декорации, часть истории, актуальная составляющая жизни горожанина?

Прозападная и промосковская элиты в истории города: актуален ли сегодня этот выбор? Помнят ли горожане о своей литовской и польской части истории? О чем спорят на конференциях польские, белорусские и российские историки Смоленского края?

Норманнская теория возникновения Смоленска и ее противники. Кем были жители Смоленска по происхождению и как менялся национальный состав края?

Как жить современному человеку в городе, где “слишком много истории”? Современная история: Катынь и разбившийся президентский самолет в зоне видимости горожан.

Мы в Смоленске, в клубе и креативном пространстве “Штаб”. Обсуждают Анатолий Стерлягов, экономист, преподаватель, общественный деятель; журналист и экскурсовод Ольга Ефимкина; гид, исторический реконструктор Михаил Гойдин; краевед Владимир Марков; историк, историограф Смоленского края Геннадий Ластовский.

Ведет программу Елена Фанайлова