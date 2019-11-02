Израиль в ответ на ракетный обстрел нанёс удар по сектору Газа

Не менее 10 ракет были выпущены вечером в пятницу из сектора Газа по южным районам Израиля. Большинство из них было сбито израильской системой ПВО, одна попала в жилой дом. Пострадавших нет.

Израиль подверся обстрелу второй день подряд. До этого последний раз ракеты из Газы выпускали 12 сентября. Ответственность за обстрелы пока не взяла на себя ни одна из палестинских группировок.

Утром в субботу Израль нанёс авиаудары по сектору Газа. По сообщению израильских военных, их целью были объекты, связанные с радикальной исламистской группировкой ХАМАС, которая управляет сектором. Сообщается о гибели одного палестинца, ранены ещё двое. Палестинцы утверждают, что речь идёт о мирных жителях.