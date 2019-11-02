В Казани прошёл митинг против репрессий и в защиту журналистов

2 ноября - международный день прекращения безнаказанности

за преступления против журналистов. По данным ЮНЕСКО, с 2006 года в мире в связи с их профессиональной деятельностью были убиты более тысячи журналистов, причём в 90 процентах случаев виновные не понесли ответственности.

По данным Комитета защиты журналистов, в 2019 году в мире были убиты 19 журналистов.

В России заказчики убийств и других преступлений против журналистов также, как правило, не устанавливаются следствием. По-прежнему неясно, кто заказал убийства Дмитрия Холодова, Владислава Листьева, Юрия Щекочихина, Анны Политковской, убитых в прошлом году в ЦАР трёх российских журналистов.

Партия "Яблоко" 2 ноября приурочила к международному дню защиты журналистов митинг в Казани против политических репрессий в России. Она напомнила, что представители СМИ по всей стране подвергаются уголовным преследованиям, сталкиваются с угрозами и даже с физическими нападениями в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности, а в рейтинге свободы слова международной организации "Репортеры без границ" Россия занимает 152-е место из 180.

"Яблоко" напомнило о наиболее громких делах против журналистов в этом году. Это дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой предъявлено обвинение в "оправдании терроризма", угрозы корреспонденту "Медиазоны" Алле Константиновой за расследование о пытках в карельской колонии, обвинения в адрес дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, который находится под стражей, дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому, как он утверждает, были подброшены наркотики, и так далее.

На митинге в Казани вспомнили также о "московском деле", деле против Фонда борьбы с коррупцией и других политически мотивированных уголовных делах - сообщает Idel.Реалии.