Вождь на продажу. За памятник Ленину – провести воду и выплатить долги

За четыре года в рамках декоммунизации в Украине демонтировали свыше 1300 памятников Ленину. Также с площадей городов и поселков снесли еще более 1500 монументов коммунистическим деятелям, многие из которых совершили преступления против Украины. Металлические памятники порезали, каменные разбили и пустили на стройматериалы, часть оставили для специальных музеев тоталитарного режима. Некоторые скульптуры идеолога и организатора Октябрьского переворота отправили в продажу, чтобы выплатить задолженность по зарплате или провести воду.

Украинское государственное предприятие "СЕТАМ" (аббревиатура переводится с украинского на русский язык как "Система электронных торгов арестованным имуществом", создано четыре года назад Министерством юстиции Украины. – Прим. РС) сообщило на своей странице в фейсбуке о дальнейших планах продажи памятников Ленину, демонтированных в рамках закона о декоммунизации, который предполагает ликвидацию идеологического наследия советского периода. "СЕТАМ" разыскивает монументы вождю большевиков по всей Украине для продажи на открытых аукционах. "Продадим и заработаем для вас деньги", – обещает предприятие своим потенциальным клиентам. Со времени вступления в силу в мае 2015 года закона о декоммунизации (полное название закона – "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики". – Прим. РС) через аукционы проданы десятки скульптур коммунистических лидеров. Спросом у предпринимателей в основном пользуются монументы из бронзы и меди, которые можно переплавить и выгодно продать слитки из цветного металла.

Через "СЕТАМ" пока реализовано лишь два памятника Ленину по цене, примерно на десять процентов превышающей стартовую. Генеральный директор предприятия Виктор Вишнёв надеется, что вскоре распродажа скульптур советских деятелей приобретет массовый характер:

– На самом деле торги у нас происходят ежедневно: на аукционах продается самое разнообразное имущество. Памятники Ленину – только лишь одно из интересных для нас направлений. Сначала это была добровольная реализация памятника Ильичу, а второго продали уже по принудительной процедуре как арестованное имущество.

– А это не противоречит закону о декоммунизации, согласно которому распространение символов тоталитарного режима – уголовное преступление?

– Дело в том, что памятники продаются у нас в качестве изделия из некоего материала. Они продаются как металлолом. Поэтому за их дальнейшую судьбу несет ответственность исключительно покупатель, – уточняет Виктор Вишнёв.

Покупатели, как правило, остаются инкогнито. Из двух случаев продажи на аукционах "СЕТАМ" известен лишь новый владелец первого проданного Ленина – 36-летний предприниматель из Днепра Денис Безверхний. В ноябре 2018 года он приобрёл бронзовую статую Ленина за 220 тысяч гривен (почти 9 тысяч долларов), что в 5 раз большее ее начальной цены. В торгах участвовали 14 покупателей.

Этот памятник Ильичу был демонтирован в поселке Лысянка Черкасской области еще в 2014 году и более четырех лет пролежал на складе. Поселковый совет решил, что полученные от продажи средства будут использованы для установки монумента украинским воинам, погибшим в Донбассе.

Еще один памятник Ленину продали с молотка на электронных торгах "СЕТАМ" в конце августа 2019 года, – продолжает свой рассказ Виктор Вишнёв:

– Памятники можно просто сдать на металлолом, а мы предлагаем выставить на аукцион и заработать больше денег. Возможно, вскоре будем торговать и другими советскими идолами, но пока реализовали лишь двух Лениных. На полученные от продажи второй скульптуры деньги, были погашены долги рабочим по заработной плате, накопившиеся на предприятии, где памтник долгое время стоял, а затем пылился на складе. Можно сказать, что вождь пролетариата помог пролетариям. И мне кажется, это очень интересный случай.

– Но местные власти заявляют, что готовы судиться с "СЕТАМ", утверждая, что этот памятник представляет культурно-историческую ценность?

– Какую культурно-историческую ценность в контексте закона о декоммунизации – большой вопрос. Продавался он как бронзовый лом в виде статуи. В рамках процедуры о принудительной продаже это был арестованный актив. Поэтому если местные власти хотят оспорить продажу в суде – их право, но они должны оспаривать тогда действия государственных исполнителей, которые выполняли судебное решение, – отмечает Виктор Вишнёв.

В данном случае речь идет о шеститонном бронзовом монументе высотой 4,5 метра. Он был демонтирован в 2014 году в городе Желтые Воды Днепропетровской области и 17 сентября 2019-го ушел с молотка со второй попытки за полмиллиона гривен (около двадцати тысяч долларов).

Скульптуру выставили на торги из-за долгов местного коммунального предприятия перед его сотрудниками. Продавец – отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Днепропетровской области, который наложил арест на имущество коммунального предприятия "ВЖРЕО". Деньги от продажи Ленина направили на погашение долгов перед коммунальщиками и Пенсионным фондом. По словам представителей исполнительной службы, памятник действительно описали как "металлический лом цветного металла соответствующего класса, а не историческую достопримечательность". После продажи в мэрии Желтых Вод заявили, что будут судиться за Ленина, поскольку скульптура не принадлежала коммунальному предприятию и имеет, как утверждают местные власти, "культурно-историческую ценность".

Один из первых аукционов, на котором продали Ленина, состоялся в марте 2017 года в городе Чоп Закарпатской области. Купил скульптуру местный бизнесмен, отказавшийся сообщить о дальнейшей судьбе памятника. За четырехметрового Ильича из бронзы весом в 3,7 тонны мужчина выложил 253 391 гривну (почти 10 тысяч долларов). Полученные деньги местные власти вложили в проект по улучшению качества питьевой воды в городе.

Через систему электронных торгов ProZorro (укр. прозоро – "прозрачно", система электронных публичных и государственных закупок в Украине. – Прим. РС) сейчас продают Лениных в городах Донецкой, Харьковской и Одесской областей. На вырученные средства местные власти, в частности, планируют приобрести медицинское оборудование.

В Киеве, например, советские монументы собрали на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", однако обещанный ранее столичными властями музей под открытым небом так до сих пор и не открыли. Самые ценные памятники советской эпохи оказались в частных коллекциях.

Кто занял место Ленина?

Так называемый "ленинопад" начался в Украине в период Евромайдана в Киеве. 8 декабря 2013 года монумент напротив Бессарабской площади разрушили молодые люди в балаклавах: накинули на него тросы, повалили и разбили кувалдами, а люди, находившиеся на месте событий, разобрали его части на сувениры. Через несколько дней фрагменты памятника уже продавали в интернете. Спустя несколько лет стало известно, что из мраморной головы Ленина сделали необычный арт-объект. Голову поместили на подставку и к ней приделали несколько металлических лапок. В результате получилась статуя гигантского паука, который стал украшением кабинета одного из депутатов Киевского городского совета. А постамент снесенного Ленина теперь служит основой для временных инсталляций. Недавно здесь открыли очередной креативный арт-объект. Если год назад там стояла гигантская рука синего цвета Middle Way, символизирующая, по словам ее автора, румынского скульптора Богдана Раца, дружбу и общение, то сейчас – шар, пронизанный черными квадратами. Это работа "Противостояние" известного украинского скульптора Алексея Золотарева, победившая в конкурсе Украинского кризисного медиацентра для экспозиции "Цена свободы".

Скульптура посвящена "Революции достоинства" и символизирует идею противостояния и свободы. Самого большого в Украине 20-метрового Ленина снесли в Запорожье в 2016 году. Второй по высоте памятник большевистскому вождю демонтировали двумя годами ранее в центре Харькова. Чем заменить Ильича, здесь еще не придумали, но во многих населенных пунктах на освободившиеся постаменты устанавливают новые символы. Так, в поселке Новотроицкое Херсонской области, в селе Барвиновка Запорожской области и в посёлке Кринички Днепропетровской области вместо Лениных теперь стоят памятники Тарасу Шевченко. Причем в Криничках памятник кобзарю установили за счет части денег, вырученных после сдачи на металлолом снесенного "красного вождя" из бронзы и чугуна. В еще одном посёлке – Первомайское Николаевской области – вождя мирового пролетариата, стоявшего напротив сахарного завода, заменили свеклой.

Надпись на постаменте под свеклой гласит: "Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав!" (в переводе на русский "Ничто не остановит идею, время которой пришло!". – Прим. РС). Цитата принадлежит лидеру украинских националистов Степану Бандере. А в подконтрольной украинским властям Марковке Луганской области вместо Ленина установили скульптуру сказочного персонажа Чиполлино. Но больше всего удивила трансформация памятника Ильичу на территории базы отдыха "Скиф" под Запорожьем.

Скульптура очень похожа на пятого президента Украины Петра Порошенко, что вызвало немало иронических комментариев в социальных сетях. Местные жители и гости базы отдыха продолжают здесь спорить, в кого именно "декоммунизировали" Ленина.

Кто заменит Владимира Вятровича?

Инициатива о сносе монументов советской эпохи и принятие закона о декоммунизации принадлежит Институту национальной памяти. 18 сентября 2019 года должность его руководителя покинул историк Владимир Вятрович с записью в трудовой книжке – "по соглашению сторон".

После победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского часть его сторонников требовали уволить Вятровича, в том числе и за "бездумную декоммунизацию". Владимир Вятрович возглавил институт в 2014-м и за пять лет стал крайне противоречивой фигурой, по крайней мере для части политиков и общественности, из-за его жёсткой позиции по декоммунизации. В начале октября Кабинет министров Украины объявил конкурс на пост главы Института национальной памяти (УИНП). 18 октября конкурс должен был завершиться, однако правительство продлило его еще на несколько недель и планирует объявить победителя 7 ноября. Очевидно, что в команде Зеленского из двух обсуждаемых ранее вариантов – ликвидации института и переформатирования его идеологической направленности, как предполагают эксперты, выбрали последний. Слово историку Александру Зинченко:

– В бюджете правительством Украины на 2020 год предусмотрено даже некоторое увеличение финансирования этого института. Кроме того, под его эгидой работают Музей Революции достоинства и Архив национальной памяти (общее хранилище для всех рассекреченных документов различных советских структур, включая КГБ, с 1917 по 1991 год. – Прим. РС). Для них также выделяется финансирование. А по этим и многим другим проектам распорядителем средств выступает УИНП. Теоретически, конечно, институт можно ликвидировать и подчинить две созданные институции – музей и архив – Министерству культуры, молодежи и спорта либо, если речь идет об архиве, Архивной службе Украины.

Но в этом случае теряется логика всех тех изменений, которые происходили в Украине на протяжении последних лет, начиная с 2006 года, когда в период президентства Виктора Ющенко этот институт был создан. Задача подобного рода институций – преодоление тяжелого наследия тоталитарного прошлого. Такого рода институции как раз и открывают для общества "белые пятна", когда-то запрещенные, засекреченные страницы истории. То есть открытие архивов, их популяризация и их информационная составляющая, связанная с продвижением запрещенной в свое время истории, – вот это и есть главная функция деятельности УИНП. Если правящая в Украине партия ["Слуга народа"] решит, что все это нужно ликвидировать, то это будет очень серьезный сигнал определенного постсоветского реванша. И учитывая то, что оппоненты действующей власти достаточно наэлектризованы, чувствительны к такого рода решениям, то, конечно, это может вызвать очень горячий конфликт. И полагаю, что в этом случае правящая партия очень многое потеряет из-за такого решения. Пока нет никаких явных сигналов, что власти могут пойти таким путем.

– В СМИ и вас называли в числе возможных претендентов на пост руководителя Института национальной памяти. Вы есть в списке кандидатов, которые участвуют в объявленном правительством конкурсе на эту должность?

– Можно утверждать, что сейчас мы наблюдаем некую интригу вокруг назначения нового главы УИНП. За последние недели в СМИ назывались разные имена на эту должность – и мое, и Вахтанга Кипиани (украинский журналист и историк, главный редактор проектов "Владометр" и "Историческая правда". – Прим. РС), и многих других, которые услышали об этом из прессы и скорее не хотели бы занять этот пост, чем хотели бы. Это касается и меня. На сегодняшний момент издание "Историческая правда" и я как заместитель главного редактора обратились к организаторам конкурса с просьбой уточнить, сколько участвуют в нем кандидатов? Ответ был такой, что на момент получения нашего обращения речь шла о девяти претендентах. Но персональный их состав неизвестен, и это почему-то скрывается. Вероятно, этот список еще не закрыт, – считает историк Александр Зинченко.

Одним из ключевых кандидатов на пост главы УИНП в экспертных кругах называют главу отдела новейшей истории и политики Института истории Украины Георгия Касьянова, который часто критиковал решения Института национальной памяти и его руководства. В интервью Радио Свобода в феврале 2016 года Касьянов, в частности, говорил, что кампания по декоммунизации в Украине "проводится вполне коммунистическими, ударными, стахановскими методами".