РПЦ официально приняла в состав русские приходы в Западной Европе

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) вручил грамоту о восстановлении единства с архиепископией западноевропейских приходов русской традиции, входившей в Константинопольскую православную церковь её главе архиепископу Иоанну (Ренетто). В ноябре 2018 года архиепископия была расформирована Константинополем, но большая часть приходов отказалась подчиняться этому решению.

Архиепархия объединяла больше 100 приходов в странах Западной Европы, в основном во Франции. В них сохранялись службы на церковнославянском языке, а прихожане и духовенство чаще всего заявляли о своей преемственности с белой эмиграцией из России начала XX века.

В 1999 году глава Константинопольской церкви патриарх Варфоломей объединил русские приходы в виде экзархата – наместничества за пределами канонической территории. В ноябре 2018 года Константинопольская церковь объявила о расформировании экзархата и переподчинении приходов местным епископам. Тогда это объяснялось административными причинами. В то же время роспуск экзархата произошёл на фоне масштабного конфликта Константинопольской и Русской православных церквей вокруг создания Православной церкви Украины.

Большинство русских приходов не подчинились решению о лишении самоуправления. Прихожане экзархата провели голосование о присоединении к РПЦ, но для полного переподчинения всех приходов Москве голосов не хватило.

После этого в Московском патриархате заявили о готовности принимать общины, желающие перейти под его управление, индивидуально. К РПЦ присоединился бывший глава архиепископии – Иоанн. В интервью ТАСС он заявил, что около 60 приходов последовали его примеру, в том числе — верующие собора Александра Невского в Париже.