В городах России проходит акция националистов "Русский марш"

В нескольких городах России 4 ноября в День народного единства проходит акция националистов "Русский марш". Мероприятие проводится с 2005 года.

В Москве "Русский марш" проходит в районе Люблино. Организаторы акции также запланировали провести митинг. Ранее мэрия столицы отказывалась согласовать акцию под предлогом проведения других праздничных мероприятий.

В Санкт-Петербурге акция запланирована в формате возложения цветов. "Русские марши" также пройдут в Новосибирске, Пскове, Саратове и Екатеринбурге.

"Русские марши" – уличные шествия националистов – традиционно проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года, когда появился этот праздник. В последние годы число их участников падает.

В прошлом году марши и митинги согласовали в 12 городах России. Ни один из них не собрал больше сотни человек. В Москве прошли сразу два шествия и оба – на окраине города.