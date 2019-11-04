Полиция Вьетнама арестовала восьмерых подозреваемых по делу о гибели 39 человек в фургоне в Великобритании. Предположительно, они связаны с незаконной транспортировкой людей. Таким образом, число арестованных по этому делу во Вьетнаме возросло до 10.

23 октября в пригороде Лондона тела 39 человек были обнаружены в трейлере-рефрижераторе. В тот же день полицейские задержали водителя грузовика. Он находится под стражей. Затем были арестованы ещё несколько человек. Двоим на прошлой неделе предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и торговле людьми.

Полиция проверяет, не был ли грузовик частью автоколонны, в которой могли нелегально перевозить до сотни человек.

Трейлер прибыл в Британию из бельгийского порта Зебрюгге 19 октября. Машина была зарегистрирована в Болгарии на фирму, которая принадлежит гражданке Ирландии. Грузовик покинул территорию Болгарии ещё в 2017 году и с тех пор не появлялся в стране.

Сначала полиция сообщила, что погибшие – граждане Китая. Однако потом стало известно, что среди них могли оказаться выходцы из Вьетнама. Обе страны заявили о готовности содействовать расследованию. Власти Вьетнама пообещали усилить борьбу с контрабандистами.

Как пишет Reuters, предположительно, большинство погибших были из провинций Нгеан и Хатинь Вьетнама, где есть проблемы с трудоустройством. Большинство тел до сих пор не опознаны.