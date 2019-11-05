Суд в Турции освободил из тюрьмы двух оппозиционных журналистов

Суд в Турции освободил под подписку о невыезде бывшего главного редактора ныне закрытой оппозиционной газеты Taraf Ахмета Алтана и журналистку Назлы Ылыджак. Об этом в понедельник сообщило турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В феврале 2018 года оппозиционные журналисты Назлы Ылыджак , Ахмет Алтан и его брат, профессор экономики Мехмет Алтан были приговорены к пожизненному заключению по обвинению в связях с запрещенным в Турции движением сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена.Турецкие власти возлагают на Гюлена ответственность за организацию государственного переворота в 2016 годус целью свержение президента страны Реджепа Эрдогана.

В июле Высший кассационный суд Турции изменил обвинение по делам журналистов с "организации государственного переворота" на "пособничество террористической группировке". Суд первой инстанции повторно рассмотрел дело и снизил сроки лишения свободы. Поскольку Ахмет Алтан и Назлы Ылыджак уже провели в заключении более трех лет, суд принял решение освободить их из тюрьмы под подписку о невыезде. В отношении Мехмета Алтана, который был отпущен на свободу ещё в прошлом году, в понедельник суд вынес оправдательный приговор.