"Аэрофлот" просит отложить установку видеокамер в самолётах

Компания "Аэрофлот" просит отсрочить требование об оснащении самолетов видеокамерами, которые бы позволили вести трансляцию в режиме реального времени. Затраты всех российских авиакомпаний на исполнение постановления правительства могут составить более чем полмиллиарда долларов при условии, что флот в ближайшие годы не будет расти. Об этом сообщают "Ведомости".

Согласно постановлению правительства, с 2020 года все новые самолёты должны быть оснащены камерами, а с 2025 года требования распространятся на весь авиапарк.

"Аэрофлот" считает, что новое правило ставит российские авиакомпании в невыгодное положение: их иностранным конкурентам не придется нести затраты на установку оборудования. Кроме того, в России в данный момент нет инфраструктуры для приёма передаваемого с самолётов изображения.

В связи с этим "Аэрофлот" предлагает отложить вступление постановления в силу до тех пор, пока в России не появится необходимая для передачи видеоизображения инфраструктура. Кроме того, в "Аэрофлоте" предлагают распространить это требование на иностранные авиакомпании, летающие в Россию.

Предложения "Аэрофлота", по данным издания, 5 ноября рассмотрит правительственная подкомиссия, которую возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин.

По состоянию на 1 октября, в парке "Аэрофлота" 249 самолетов. Установка видеокамер на один самолет обойдется примерно в 250–350 тысяч долларов, отмечают "Ведомости".