ВАДА передала в федерации 47 допинговых дел спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отправило в международные федерации 47 пакетов документов в рамках расследования дела о манипуляциях в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. На основе этих документов международные федерации смогут возбудить уголовные дела.

Как сообщается на сайте организации, документы касаются данных Московской антидопинговой лаборатории, которые не были затронуты изменениями, предположительно, внесёнными в 2019 году.

В сентябре Всемирное антидопинговое агентство обнаружило признаки манипуляций с базой данных Московской лаборатории с 2012 по 2015 год. Позже глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в интервью "Интерфаксу" подтвердил подмену проб. Он считает, что таким образом там пытались защитить репутацию российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или стали спортивными чиновниками. Глава РУСАДА также заявил, что доступ к данным московской лаборатории могли получить только люди, близкие к российским властям.

В конце октября Всемирное антидопинговое агентство получило от РУСАДА и Министерства спорта объяснения в связи с обнаруженными несоответствиями. Доклад о возможных нарушениях в Московской антидопинговой лаборатории будет рассмотрен ВАДА до конца ноября.

В случае если российская сторона будет признана виновной в нарушениях, спортсмены из России могут быть отстранены от Олимпиады 2020 года в Токио и других международных турниров.