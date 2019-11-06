Полковника ФСБ подозревают в мошенничестве в составе ОПГ

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, входил в состав организованной преступной группы, которая похищала выручку от продажи элитного жилья в новостройках Москвы. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы уголовного дела.

По версии Следственного комитета России, жертвами мошенников стали по крайней мере два крупных бизнесмена, инвестировавших средства в строительство жилых домов по договорам с московским правительством. Это - совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин и соучредитель ООО "Бор-реконструкция" Владимир Симоненков.

Гляделкин также владел долей в компании, которая продавала квартиры в новом жилом комплексе в московском районе Левобережный. В 2011 году другие совладельцы — бывшие топ-менеджеры банка „Еврофинанс Моснарбанк“» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко — вынудили Гляделкина отказаться от своей доли, а затем поделили его прибыль от продажи квартир между собой. Для этого они подключили знакомых сотрудников ФСБ, в том числе начальника банковского отдела Управления "К" службы экономической безопасности Кирилла Черкалина. Летом 2019 года Столяренко и Бондаренко заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Еще одной участницей преступной группы следствие называет гендиректора ООО "Бор-реконструкция" Елену Глазкову. Она действовала по такой же схеме. Отстранив от бизнеса соучредителя компании Владимира Симоненкова, Глазкова похитила прибыль от продаж квартир в жилом комплексе на Новом Арбате. Глазкова сбежала за границу и объявлена в розыск.

Сумма ущерба по каждому из эпизодов уголовного дела составляет более миллиарда рублей.