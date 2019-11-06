В Санкт-Петербурге большую часть контрактов на украшение улиц города к Новому году получают компании, связанные с друзьями бывшего губернатора и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Компания "Омега" в этом году получила контрактов на сумму более 64 миллионов рублей. Фирма, по данным издания, связана с бывшим главой Красногвардейского района Георгием Абелевым. На связь ранее указывали "Деловой Петербург" и "Мой район". Собеседники "ДП" говорили, что Абелев получает контракты благодаря "административному ресурсу". "Мой район" называл бывшего чиновника "старым комсомольским другом и соратником" Матвиенко.

Еще две компании - "Светодизайн" и "Яркий город" - получили около 104 миллионов рублей на новогоднее украшение Петербурга. Владелец "Яркого города" Артем Литвинов, по данным МБХ, связан с компанией Юлии Матвиенко, которая приходится невесткой Валентины Матвиенко.

Директор "Светодизайна" Дильноза Литвинова, по данным "Моего района", супруга Артема Литвинова. Кроме того, компании объединяет общий номер телефона, указанный на сайтах и в контрактах.

Журналисты не первый раз обращают внимание на контракты, связанные с украшением города. В 2018 года власти Петербурга сообщили, что на новогодние иллюминации из бюджета потратили около 315 млн рублей. По данным СМИ, сумма заключенных контрактов превышает 500 млн рублей.