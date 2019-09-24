Михаил Светов: "Орки – в Кремле, а в России живут классные люди"

Лидер Либертарианской партии России Михаил Светов 15 сентября начал большой лекционный тур по стране. Он планировал рассказать об идеях либертарианства в 29 городах. Такой же тур Светов проводил в 2018 году.

Помещения для выступлений были арендованы заранее, однако в последний момент владельцы начали отменять мероприятия. Управляющая ресторанным комплексом REKA в Архангельске объяснила отмену "погодными условиями" и "прорывом технической канализации". Светов нашёл другую площадку, в гостинице "Пур-Наволок", и заплатил за аренду деньги, но ему позвонили и сказали, что не смогли найти обслуживающий персонал. Такая же ситуация произошла в Туле.

23 сентября в Орле администрация концертного зала отменила лекцию Светова за несколько часов до её начала. Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил, что не имеет отношения к срыву лекции и даже не слышал о том, что она запланирована, однако Михаил Светов ему не поверил.

Лекцию в Орле все же удалось провести.

Это интервью Михаил Светов дал Радио Свобода в Курске. Сразу после прибытия в этот город у него в очередной раз проверили документы.

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– Михаил, ваш тур сопровождается бесконечными помехами и не очень приятными приключениями…

Сам факт того, что я читаю лекции, вызывает у властей совершенно дикую реакцию

– Да, я совершенно не понимаю, почему такая реакция. Проблемы начались с самого первого города, с Архангельска, где начали по звонкам одну за одной отменять площадки. Это были площадки, где мы заплатили деньги и давным-давно был подписан договор, но буквально за три часа посыпались отказы, пришлось проводить мероприятие в зале для йоги. Подобные эксцессы происходят не во всех городах, но регулярно. В Туле мы вообще не смогли найти площадку. За 40 минут объявили место сбора в очень маленьком баре, которым владел один из знакомых, посетитель моей лекции, и люди вынуждены были слушать стоя. Они слушали на улице, там звукоусилители были для концертов, чтобы музыка на улице играла, люди стояли за пределами клуба, слушали через звукоусилители мою лекцию. В Орле полицейские сорвали площадку, причем пытались на моих глазах угрожать владелице, которая в итоге не поддалась их давлению, отказывалась с ними разговаривать. Сегодня стало понятно, что есть какая-то федеральная ориентировка на меня лично, потому что меня полицейские на улице постоянно останавливают, спрашивают документы. Это началось в Орле, сейчас я приехал в Курск, меня прямо на выходе из поезда тоже встретил наряд полиции, проверил документы, обшмонал. Я не провожу здесь митинги, я не делаю ничего противозаконного, я просто читаю лекции, и сам факт того, что я читаю лекции, вызывает у властей совершенно дикую реакцию.

– Видел в вашем в твиттере фотографии людей, которые за вами наблюдают.

– На каждую лекцию приходит эшник, к этому все привыкли, это уже никого не удивляет. Вчера лекцию караулил наряд полиции и полицейский автобус. Я не знаю, чего они ждали. Мы ждали, что будет какой-то эксцесс, опять врубят пожарную тревогу, попытаются сорвать мероприятие, но они постояли и на саму лекцию не ворвались.

– Губернатор Клычков стал оправдываться и говорить, что он не имеет никакого отношения к срыву вашей лекции в Орле.

– Да, это довольно интересно. В инстаграме Клычкова спросили: почему у Светова возникли проблемы в Орле? Он сказал: я ничего не знаю, вообще впервые слышу. Но при этом он был в курсе, какая именно площадка мне отказала, потому что нигде в обращениях к нему не было упомянуто, что это был концертный зал. Он не знал, что я приезжаю, а что именно сорвалось, был в курсе.

– Вы говорите, что это федеральная ориентировка. Как вы думаете, чего они добиваются?

– Я думаю, они пытаются меня запугать, они хотят, чтобы тур сорвался. Я сейчас этому очень серьезно сопротивляюсь. В любой ситуации, какие бы проблемы ни возникли у меня, всегда основная цель – любыми силами обязательно провести мероприятие, чтобы люди услышали то, что мне есть им сказать. Я думаю, это все-таки ориентировка не местная, а уже федеральная, потому что в Курске и в Орле полицейские действовали совершенно срежиссированно, то есть и там меня ловили, и здесь – это уже не на уровне губернатора происходит, это происходит где-то выше.

– О чем вы говорите на лекциях?

Сопротивление, с которым мы сейчас сталкиваемся, оно не так страшно, как те 10–20 путинских лет, которые нам грозят в случае, если ничего не изменится

– Лекции посвящены истории экономики России и идеологии либертарианства. Каждую тему называет приглашающая сторона, то есть они из города в город отличаются, эти темы политические, но они не носят экстремистского характера. Я рассказываю про философию, рассказываю про экономику, рассказываю, как развивалась наша страна, какие у нас были ошибки, как их исправить, что нужно сделать, чтобы в России стало жить хорошо.

– Не сомневаюсь, что слушателей интересуют последние события в Москве и вы не раз уже отвечали на вопросы об этих событиях. О чем вас спрашивают?

– Меня очень много спрашивают про "Умное голосование", спрашивают про "московское дело", про митинг, который мы готовим. 29 сентября на проспекте Сахарова в 14.00 пройдет митинг в защиту всех политзаключенных, в защиту жертв "московского дела", дела ФБК, в защиту людей, которых сейчас массово задерживают по всей стране. Разумеется, людей это волнует, они спрашивают, что делать, спрашивают, не страшно ли мне. Я пытаюсь убедить их в том, что то сопротивление, с которым мы сейчас сталкиваемся, оно не так страшно, как те 10–20 путинских лет, которые нам грозят в случае, если ничего не изменится.

– Люди в провинции запуганы?

Идея, которую нам постоянно внушает власть, что якобы она – единственный европеец, а вокруг живут орки, – это абсолютный миф

– Люди запуганы, но они запуганы так же, как и люди в Москве. Самое яркое впечатление от этого тура – это что по всей России живут нормальные, умные, талантливые люди, которые любят свою страну, хотят за нее бороться. И эта идея, которую нам постоянно внушает власть, что якобы она – единственный европеец, а вокруг живут орки, – это абсолютный миф, от которого нужно избавляться. Нужно учиться смотреть друг другу в глаза, нужно перестать бояться друг друга, потому что орки, разумеется, только в Кремле, а в России живут очень классные люди.

– Удалось освободить актера Устинова, но много кривотолков вокруг этого дела. Говорят, что это с самого начала была провокация, что Устинов не так себя ведет, что много сомнительного вокруг этой истории. Что вы об этом думаете?

Освобождение Устинова не сбавило раздражение властью

– Я думаю, что власть давно уже нащупала тактику, которая работает. То есть она сначала очень жестко сдавливает тиски, потом немножко приотпускает их, чтобы людям показалось, что это оттепель, что стало полегче. Но люди тоже к этому адаптируются, они понимают эту манипуляцию. Сейчас, по моим ощущениям, люди совершенно не успокоились, освобождение Устинова не сбавило градус, не сбавило раздражение властью. Я надеюсь, 29 сентября люди придут на наш митинг поддержать всех тех, кого не отпустили, всех тех, за кого не заступится администрация президента, не заступится Маргарита Симоньян, всех тех, кто сегодня является жертвами политических репрессий.