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"Мемориал" оштрафовали на 300 тысяч рублей третий раз за месяц

Глава правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов

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Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитный центр "Мемориал" по обвинению в нарушении закона об "иностранных агентах". Суд постановил, что на странице организации в твиттере не было соответствующей маркировки.

Кроме того, на 100 тысяч рублей оштрафован председатель "Мемориала" Александр Черкасов – за отсутствие маркировки "иностранный агент" на странице в фейсбуке.

В течение последнего месяца "Мемориал" уже дважды штрафовали на 300 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки на странице ингушского отделения в ютьюбе и фейсбуке. Протоколы на организацию составляли по жалобе, поступившей из управления ФСБ по Ингушетии.

  • Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.
  • В ноябре 2018 года был принят закон, который позволяет признавать "иностранными агентами" средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Позже Госдума одобрила поправки, позволяющие признавать иностранными агентами физические лица.
  • На сегодняшний день в реестр "иностранных агентов" внесены более 150 некоммерческих организаций и СМИ, среди них – ассоциация "Голос", движение "За права человека", правозащитный центр "Мемориал", Комитет против пыток, Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки", фонд "Общественный вердикт", Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
  • В октябре за неоднократные нарушения закона об "иностранных агентах" Минюст ликвидировал движение "За права человека", а фонд "Общественный вердикт" и его директор Наталья Таубина были оштрафованы на 400 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно.

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