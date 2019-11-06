"Мемориал" оштрафовали на 300 тысяч рублей третий раз за месяц

Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитный центр "Мемориал" по обвинению в нарушении закона об "иностранных агентах". Суд постановил, что на странице организации в твиттере не было соответствующей маркировки.

Кроме того, на 100 тысяч рублей оштрафован председатель "Мемориала" Александр Черкасов – за отсутствие маркировки "иностранный агент" на странице в фейсбуке.

В течение последнего месяца "Мемориал" уже дважды штрафовали на 300 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки на странице ингушского отделения в ютьюбе и фейсбуке. Протоколы на организацию составляли по жалобе, поступившей из управления ФСБ по Ингушетии.