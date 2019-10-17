"Мы будем сопротивляться". Как ликвидируют движение "За права человека"

Общероссийское движение "За права человека", которое требует ликвидировать Министерство юстиции России, собирается активно и публично отстаивать свою позицию в Верховном суде РФ и в Европейском суде по правам человека. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном сразу после получения искового заявления Минюста, поданного в Верховный суд. Свое требование министерство связывает с неоднократными нарушениями законодательства со стороны правозащитной организации. Они якобы были обнаружены во время внеплановой проверки в 2018 году.

Среди нарушений – несоответствие устава движения, принятого на последнем съезде в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс. Также в требовании о ликвидации, которое опубликовано на сайте движения "За права человека", упомянуты неоднократные штрафы Роскомнадзора в связи с признанием движения "иностранным агентом".

10 октября суд в Москве оштрафовал движение "За права человека" на 300 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". Это был второй штраф за последние две недели. Суд также оштрафовал главу организации Льва Пономарёва на 100 тысяч по закону об "иноагентах". Это был его пятый штраф за последние два месяца.

Глава движения "За права человека" Лев Пономарев в интервью Радио Свобода рассказал о дальнейших действиях в связи с желанием Минюста ликвидировать его организацию и в очередной раз высказал предположение, что преследование связано с поддержкой, которую движение "За права человека" оказывает людям, проходящим по ряду дел, инициированных ФСБ:

Мы пойдем в Верховный суд и будем оспаривать это решение

– Мы будем сопротивляться. Мы пойдем в Верховный суд и будем оспаривать это решение. Я думаю, что у нас много оснований. Я видел, как Министерство юстиции мурыжило нас почти год, действовало очень формально, не принимая наши поправки. Нас заставляли менять документы, потом снова не принимали наши поправки. Думаю, они тянули сознательно, чтобы рано или поздно набрать такое количество замечаний, по которому можно было бы выйти в суд с просьбой о нашей ликвидации. Мы и сейчас находимся в нескольких судах.

И этот спор не закончен – под вопросом сама процедура проверки, которая проходила в декабре прошлого года. Должен вам сказать, я не юрист, мне трудно оценить эту проверку с юридической точки зрения, это делают мои коллеги-юристы. Напомню, как она проходила, с моральной точки зрения. Они неожиданно нам прислали документ о проверке 16 декабря, и предложили, чтобы все документы были представлены уже 14 января. Ну вы понимаете, что впереди были праздники, фактически в России они с 1 по 10 января. Поэтому мы сразу сказали, что мы не сможем представить все документы к этому сроку. Там огромная масса документов, килограммы, это надо все найти, отксерокопировать и так далее, это все требовало очень большой работы.

Там сплошь и рядом абсолютно какие-то бюрократические пункты – запятые, точки с запятой

Это парализовывало работу организации, и мы все равно не успевали. И мы сказали: "Мы не успеем. Почему вы ставите нас в такие жесткие условия?" Чего ради они назвали 14 января, а не 20-е, например? Они сказали: "Нет, вы должны срочно представить все к 14 января. Привезете то, что не успеете собрать, потом". Потом мы, действительно, документы привезли, они их рассматривали, но теперь в иске Минюста в Верховный суд это одно из доказательств того, что мы не вовремя представили документы. То есть чисто бюрократическая придирка. Очень важно, что там сплошь и рядом абсолютно бюрократические пункты – запятые, точки с запятой и так далее. Это говорит о том, что все делается целенаправленно.

–​ Что будет, если Верховный суд удовлетворит иск Минюста о ликвидации движения "За права человека"?

Я надеюсь, что нас не внесут в список запрещенных, нежелательных организаций

– В таком случае нас ликвидируют как юридическое лицо, я надеюсь, что не внесут в список каких-то запрещенных, нежелательных организаций. Пока так. Мы можем существовать и без юридического лица, есть другие формы, бесспорно, и мы их найдем. У российских правозащитников в этом большой опыт. К примеру, было ликвидировано движение "Голос" – но они все равно существуют и работают. Что такое ликвидация? Слава богу, пока это не физическая ликвидация людей! Вот когда ликвидируют "экстремистскую" организацию – тогда ее восстановить практически невозможно.

– С чем вы связываете давление на ваше движение и на вас лично?

Мы занимаемся общественными кампаниями, консолидацией общества вокруг громких, важных проблем

– Здесь мне тоже все более-менее понятно. Во-первых, мы особая правозащитная организация, которая занимается не только консультированием в российских судах и в Европейском суде по правам человека. Это очень важная вещь. Но мы еще занимаемся общественными кампаниями, консолидацией общества вокруг каких-то громких, важных проблем. Например, мы первыми начали заниматься делом "Сети" – так называемой "террористической организации". Мы опубликовали адвокатские опросы ребят, которые сказали, что их пытали током. Мы объединили родителей этих ребят, и возникла родительская сеть. Потому уже объединились дело "Сети" и дело "Нового величия", родители молодых людей, проходящих по обоим этим делам.

Потом это стало все больше и больше освещаться в информационном пространстве. Но именно меня задержали около здания ФСБ, когда мы пытались провести акцию в защиту фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", которую нам вначале согласовали, а потом это согласование отменили. Мы просто вышли на собрание граждан у здания ФСБ, это было 29 октября прошлого года, а в декабре меня посадили на 25 суток. Много ли вы знаете правозащитников, которых сажают так регулярно? А это была моя четвертая посадка, административный арест. Так что это все – за общественную деятельность, консолидирующую общество.

– За что еще могут преследовать вас и вашу организацию?

Мы занимаемся защитой Свидетелей Иеговы и "Хизб ут-Тахрир"

– В последнее время мы много занимаемся делами, связанными с защитой свободы совести, например, защитой Свидетелей Иеговы. На нашем сайте вы можете найти последние новости об их преследовании. И, может быть, самая большая язва нашей правовой системы, раковая опухоль – это, конечно, дела по "Хизб ут-Тахрир". Это мусульманская организация, которая признана террористической. Все просто боятся о ней говорить, боятся даже произносить это название. Хотя ни в одном приговоре эти люди не обвиняются в подготовке теракта или в участии в терактах. Смотрите, парадокс – террористическая организация, но нигде ни одного человека не обвиняли в подготовке теракта. Значит, это неправильное определение, понимаете.

Им подбрасывали какие-то документы, мусульман называли участниками этой террористической организации и осуждали на длительные сроки, одного на 24 года. Абсолютно мирных людей. Лично мне эта идеология несимпатична – они мирно агитируют за Всемирный халифат, призывают жить по Корану, но это не более чем так называемое "мыслепреступление". Разве можно за это давать 24 года? Это мрачное пятно на правовой системе России. За всеми этими делами, как и за делом дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, которого мы тоже защищаем, конечно, стоит ФСБ, – уверен Лев Пономарев.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.

На сегодняшний день в реестр иностранных агентов внесены более 150 некоммерческих организаций и СМИ, среди них – ассоциация "Голос", движение "За права человека", правозащитный центр "Мемориал", Комитет против пыток, Радио Свобода и ряд его проектов, телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки".

Движение "За права человека" было создано 20 ноября 1997 года. У него есть отделения в более чем сорока регионах, это одна из крупнейших российских неправительственных организаций. Движение занимается защитой прав широких слоев населения, в том числе пенсионеров, мигрантов, заключенных, предпринимателей.