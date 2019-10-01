Обиженные по беспределу. Поборы и сексуальные унижения в ИК-9

24 сентября Ассоциация независимых правозащитников Gulagu.net опубликовала видео, на котором заключённый Дмитрий Сергеев подвергается унижениям со стороны других заключённых. В то время, как заключённый Звягин держит Сергеева, старший дневальный, завхоз Алексей Лопаткин приспускает штаны и под град пощёчин бьёт его по лицу членом. Третий заключённый, Левин, снимает сцену на видео – для того, чтобы предоставить отчёт руководству колонии. 27 сентября адвокат Gulagu.net Станислав Журавлёв посетил ИК, опросив самого Сергеева и других пострадавших. Радио Свобода ознакомилось с протоколами опросов и аудиозаписями, на которых заключённые рассказывают о "беспределе" в колонии.

По словам Дмитрия Сергеева, в ИК-9 давно сложилась практика, по которой осуждённых по 131 и 132-й статьям (изнасилование и насильственные действия сексуального характера) переводят в касту "обиженных", заключённых "с низким социальным статусом". Они живут в общем бараке, но выполняют самую грязную работу: чистят канализацию, моют полы, выносят мусор. Другие заключённые не могут прикасаться к "обиженным", пользоваться их посудой и личными вещами, выйти из этого статуса невозможно, при переводе в другую колонию он сохраняется. При этом, по словам Сергеева, в Пермском крае насильники обычно сидят на общих правах, а в "обиженные" записывают тех, кто "на воле в попу баловался, сосал у кого-то. (…) Или девчонка какая-нибудь звонит: "Он у меня лизал", там. Конечно, разбирались, и он уезжал в петушатник", – поясняет Сергеев.



По словам опрошенных, "красный" (сотрудничающий с администрацией. – Прим.) заключённый Лопаткин "шагал от Сергея Пантелеева", заместителя начальника колонии по безопасности и оперативной работе, или как его тут называют, "зама по БОРам". Подчинённые Пантелеева изымали у заключённых мобильные телефоны, которые Лопаткин потом сбывал в своём отряде. Сам Сергеев дважды покупал телефоны у Лопаткина. Кроме того, под угрозой "отправки в петушатник" Лопаткин собирал деньги с заключённых – якобы на нужды отряда. Только в сентябре, по словам Сергеева, на "QIWI Кошелёк" Лопаткина поступило около 90 тыс. рублей. Как потом эти деньги делились с руководством колонии, Сергеев не знает. За своё сотрудничество Лопаткин и его помощники получали хорошие характеристики (что позволяет выйти по УДО), кроме того, Лопаткин постоянно пользовался социальной сетью "ВКонтакте" – последние посты датируются 16 сентября.

Слова Сергеева подтвердили заключённые Артём М. и Пётр Л. Оба они сидят по статьям за сексуальное насилие, но, к примеру, Пётр Л. считает себя невиновным. "В СИЗО мне люди говорили, что всё будет нормально, не переживай, главное, покажи приговор", – говорил Пётр Л. адвокату. "Обычно они разбираются [смотрят приговоры], – вторит ему Дмитрий Сергеев. – Мало ли что там на воле, кто-то [потерпевшие] хочет квартиру отжать. А тут не разбираются: статья есть, и всё". Лопаткин, по словам Сергеева, бил таких осуждённых по лицу, "показывал половые органы". Не стали рассматривать дело и Петра Л.: Лопаткин предложил ему или добровольно "зайти в эту категорию" или "через п***юлину", "то есть, что меня сломают". Артёму М. при тех же обстоятельствах угрожали не только "поводить **** по губам", но и изнасиловать его ножкой от табуретки. Оба заключённых не стали испытывать судьбу и согласились с требованиями Лопаткина.

Крещение через ***

Кто он [Лопаткин] такой, чтобы людей крестить через ***? Воры [в законе] так не могут делать, а он кто такой?



Поскольку Сергеев был осуждён за преступление, не связанное с сексуальным насилием, он "петушатника" не боялся и в субботу 21 сентября решил пожаловаться на Лопаткина и Пантелеева начальнику колонии Салиму Абдурахманову. Тот Сергеева выслушал и попросил зайти в понедельник, чтобы изложить свою жалобу письменно, но второй раз до начальника Сергеев не дошёл, в тот же день к нему подошёл Лопаткин и сказал: "Раз ты пошел против меня и Пантелеева, ты поедешь за это в петушатник. Сейчас я дойду до Пантелеева и возьму на тебя "добро". Сергеев сам попытался пробиться на приём к Пантелееву, но тот его не принял. Добро, очевидно, было получено: утром в воскресенье Лопаткин сотоварищи завели Сергеева в "секцию спального места" и подвергли унизительному ритуалу. Впрочем, по непонятным причинам Сергеева перевели не в секцию "обиженных", а в психиатрическое отделение лагерной больницы, где врачи, по его словам, уговаривали его подписать согласие на лечение: "Досидишь тут срок, выйдешь и обо всём забудешь", – говорили. Сергеев отказался.



Помимо правозащитников видео унижения Сергеева попало к "блатным". "Положенец за зоной посмотрел и сказал: "Кто он [Лопаткин] такой, чтобы людей крестить через ***? Воры [в законе] так не могут делать, а он кто такой?" В один из дней пьяная группа "блатных" ворвалась в барак Лопаткина и принялась жестоко избивать всех подряд. "Мы вышли из локального участка, и там 200 человек стоит и ни одного сотрудника", – рассказывает Артём М. По его словам, спасаясь от побоев, люди перепрыгивали через забор с колючей проволокой на территорию "запретки" – no-mans-land у забора, – некоторые из них, в частности заключённый Волков, якобы потом оказались в реанимации. В числе пострадавших были даже и другие "обиженные", которых в эту категорию определил сам Лопаткин. По словам заключённых, "добро" на побоище дал "хозяин" зоны, то есть начальник колонии Абдурахманов. Лопаткина при этом администрация на момент нападения спрятала в карантине, но "блатные" сломали дверь в карантин и избили и Лопаткина. Впрочем, по словам Петра Л. "ему досталось мало", "хозяин его забрал" – поместил в ШИЗО и перевёл в другую колонию.

После публикации видео Сергеева опросили сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю и представитель прокуратуры (местный ОНК случаем не заинтересовался), Следственный комитет возбудил уголовное дело против его непосредственных обидчиков – по 132-й статье (насильственные действия сексуального характера), а 30 сентября и против сотрудников колонии, впрочем, не по соучастию в пытках или вымогательствам, а всего лишь по халатности. Виновным, очевидно, будут пытаться назначить зама начальника колонии Пантелеева, которого, по словам осуждённых, уже отстранили от работы, хотя, судя по показаниям пострадавших, начальник колонии Абдурахманов вряд ли пребывал в неведении относительно того, чем занимаются его подчинённые.

По словам Владимира Осечкина, унижения такого рода – не отдельные эксцессы, ГУФСИН использует систему каст для давления на заключённых и обвиняемых. Так, в пример Осечкин приводит недавний случай в петербургском СИЗО "Кресты", где заключённых избивали, угрожая "опустить". "Все знают, что этот ад существует в российских тюрьмах, но ни ОНК, ни уполномоченные по правам человека, ни СПЧ об этом никогда не говорили и ничего не предпринимали для изменения чудовищной ситуации", – сказал Осечкин в интервью РС. По словам Осечкина, все собранные материалы будут переданы в СК и прокуратуру: "Важно показательно привлечь к уголовной ответственности не только насильников, но и всех сотрудников ФСИН, кто был причастен к организации этой системы унижений и пыток. Мы будем добиваться организации уголовного преследования в отношении начальника колонии Салима Абдурахманова, его заместителя Сергея Пантелеева, начальника оперативной части Сергея Паршакова и кураторов данного учреждения в ГУФСИН".