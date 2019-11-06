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Эрдоган заявил о задержании жены аль-Багдади

Населённый пункт Бариша, где, по данным американских военных, скрывался аль-Багдади. Сирия

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Турция захватила одну из жён бывшего лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, выступая с речью в университете Анкары. Других подробностей он не сообщил.

"Мы поймали его жену, но не стали поднимать шум. Помимо неё на территории Сирии задержаны его сестра и зять", — сказал Эрдоган. Он также не уточнил, когда произошли упомянутые им события.

Сколько всего было жён у аль-Багдади, достоверно неизвестно до сих пор. По данным AP, их было четыре. Агентство Reuters со ссылкой на источники в Ираке ранее утверждало, что у лидера боевиков было три жены: две уроженки Ирака и сирийка. Сразу после операции по уничтожению аль-Багдади говорилось о том, что вместе с ним погибли две его жены, на которых были пояса смертниц.

/**/ /**/ Абу Бакр аль-Багдади
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5 ноября стало известно о захвате турецкими военными сестры аль-Багдади. Расмия Авад скрывалась на северо-западе Сирии. Вместе с ней под стражу взяты её муж, невестка и пятеро детей.

Бывший глава "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади был убит 26 октября в результате спецоперации американских военных в Сирии. Как заявил президент США Дональд Трамп, аль-Багдади подорвал себя. Местонахождение лидера террористов удалось выяснить благодаря информатору из его ближайшего окружения.

/**/ /**/ Абу Бакр аль-Багдади
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