Гей, отвечавший на вопросы детей на шоу Real Talk, сообщил об угрозах

Герой шоу на ютьюб-канале Real Talk Максим Панкратов, который отвечал на вопросы детей о гомосексуальности, сообщил "МБХ медиа" об угрозах в свой адрес и попытке нападения.

По словам Панкратова, на него пытались напасть неизвестные, когда он поздно вечером возвращался домой. Он успел убежать.

Панкратов также рассказал, что после возбуждения уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера ему стали поступать угрозы. В инстаграмме, по его словам, появилась запись с призывами к травле. Кроме того, его стали узнавать на улице и выкрикивать вслед нецензурные оскорбления.

Панкратов подчеркнул, что даже не говорил с детьми о сексе и точно не совершал в отношении них никаких насильственных действий. "К сожалению, видео шоу удалили, в противном случае все бы поняли, что беседа велась на детском уровне", сказал Панкратов.

2 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних из-за видеоролика, в котором дети задают вопросы гею. Всех участников съёмок вызвали в полицию, а матерям двоих детей угрожали лишением родительских прав.

Ранее МВД начала проверку видеозаписи по заявлению заместителя председателя Госдумы России Петра Толстого. Тогда же Роскомнадзор заблокировал ролик с записью ток-шоу.

28 октября в отношении создателей канала Real Talk было возбуждено административное дело о так называемой пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Один из людей, имеющих отношение к каналу Real Talk, ранее на условиях анонимности рассказал "Медузе" о смысле роликов с участием детьми. Он утверждает, что целью проекта было "погасить нездоровый интерес детей к людям, которые чем-то отличаются от обычных людей. Например, героями были девушка и молодой человек с карликовостью, было интервью с дедушкой — чтобы посмотреть разницу поколений, с человеком другой расы (темнокожим), девушки с РПП (расстройством пищевого поведения)". Вопросы, по словам собеседника "Медузы", дети задавались в присутствии взрослых, тема секса не обсуждалась.

"Для всех авторов было полной неожиданностью, что каналом вообще заинтересовался кто-то [из чиновников]. Родителей детей сразу начали дергать и терроризировать. Настойчиво звонить, приезжать на разные адреса, угрожать лишением родительских прав" - отметил он, предположил, что дело возбудили по политическим мотивам.

Подозреваемых по уголовному делу пока нет.