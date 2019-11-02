В Москве из-за шоу, где дети беседуют с геями, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних из-за видеоролика, в котором дети задают вопросы гею. Всех участников съёмок вызвали в полицию, а матерям двоих детей угрожали лишением родительских прав. Об этом с субботу сообщила координатор "Правозащиты Открытки" Валентина Дехтяренко.

В сентябре федеральные СМИ сообщили, что заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой направил запросы в МВД и Роскомнадзор. Он попросил проверить ютьюб-канал Real Talk из-за размещённых там выпусков ток-шоу Slivki Kids. В двух из них дети беседуют с представителями ЛГБТ, героиня ещё одной серии – бывшая порноактриса. Толстой назвал это аморальным и этически недопустимым.

В конце октября стало известно, что на организатора съемок составили административный протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Тогда же сообщалось, что полиция проверит видеоролики на признаки таких уголовных статей, как развратные действия и вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни.

Координатор "Правозащиты Открытки" подчёркивает, что у самих родителей детей, которые участвовали в шоу, нет никаких претензий к организаторам съёмок. По словам Валентины Дехтяренко, есть версия, что кто-то из них дал показания под давлением. Известно, что к двум матерям приходили представители органов опеки.