РБК: задержан бывший глава Истры и Волоколамского района

Задержан бывший мэр подмосковного города и глава Волоколамского района Андрей Вихарев, сообщают со ссылкой на источники ТАСС и РБК. Утверждается, что ему вменяют нарушения при заключении контрактов. Также утверждается, что дома у Вихарева и в администрации Истры прошли обыски.

В правоохранительных органах не подтверждают и не опровергают факт задержания Вихарева.

Чиновник получил известность, когда в разгар так называемых мусорных протестов весной 2018 года был назначен главой Волоколамского района. Прежнего главу отправили в отставку с формулировкой "из-за потери диалога с жителями". Местные жители тогда собирались на массовые митинги против мусорного полигона "Ядрово".

До Волоколамска Вихарев возглавлял Лосино-Петровский район. Главой Волоколамского района он пробыл около полугода, после чего был назначен главой городского округа Истра. 27 сентября нынешнего года Вихарев сообщил, что решил покинуть пост по состоянию здоровья.



В декабре 2018 года РБК сообщал об обысках в администрации Волоколамского округа. Утверждалось, что они были связаны с заключением Вихаревым контрактов на благоустройство в пользу связанных с ним компаний на сумму более 500 миллионов рублей. Пока неясно, связано ли его задержание именно с этим эпизодом.