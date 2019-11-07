Атаман Северо-западного псковского регионального казачьего отдела Игорь Иванов написал обращение в прокуратуру Псковской области с жалобой на председателя местного отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга. Казак требует проверить пост политика о Дне народного единства на оскорбление чувств верующих. Копию обращения опубликовал портал "Псковская лента новостей".

Иванов считает, что под статью об оскорблении чувств верующих подпадает цитата Шлосберга: "Но тень Минина и Пожарского вкупе с ликом Казанской Божией матери никак не облагородили другие (ныне живущие) лица, потому как реальный смысл новой "праздничной" задумки был прост и циничен: это должно было быть единство честных людей с жуликами, единство чистых людей с моральными уродами, единство обкраденных с ворами, единство бесправных с теми, у кого все права, по сути – единство жертвы с насильником".

По мнению Иванова, Шлосберг использовал Казанскую икону Пресвятой Божией Матери в качестве образа "для определения жуликов, моральных уродов, воров, бесправных и насильников". Политик прокомментировал ситуацию Север.Реалии так: "Для этого комментария нужно обратиться к специалисту в области здравоохранения".

Старший помощник регионального прокурора Юрий Зайцев сообщил Север.Реалии, что ему требуется время для проверки информации об обращении по поводу поста Шлосберга. Атаман Иванов не ответил на звонок.

Казак Игорь Иванов известен в Псковской области критикой в адрес оппозиции и персонально Льва Шлосберга. Иванов состоял в партиях "Патриоты России", "Справедливая Россия", "Единая Россия", ЛДПР, "Родина". Он был районным депутатом, помощником депутатов разных уровней, руководителем профосюзных организаций. Из всех был исключен. Из последней его исключили, в частности, из-за того, что он прислал в региональное отделение Роскомнадзора сделанную по его заказу экспертизу колонки журналиста Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Суд отказался приобщить ее к материалам дела.