Россия хочет перемен?

По результатам опроса «Левада-центра» и московского центра Карнеги более 60% жителей РФ ждут перемен. Два года назад таких был 41%. 59% выступают за то, чтобы произошли серьезные изменения существующей политической системы. Граждане выступают за то, чтобы в первую очередь решать социально-экономические проблемы: повышения зарплат, пенсий, уровня жизни в стране. Около 40% требуют повышения качества медицинского обслуживания и услуг ЖКХ. Не более 10% назвали в числе приоритетов обеспечение свободных и честных выборов, независимости судов; расширение демократических прав и свобод. В первую очередь этого хотели бы самые молодые, самые образованные и жители крупнейших городов, то есть наиболее модернизированные слои населения.

Приведет ли изменение настроений в стране к реальным политическим и экономическим переменам? Обсуждают член Политкомитета партии «Яблоко», депутат Псковской областной думы Лев Шлосберг и зам директора «Левада-центра» Денис Волков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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