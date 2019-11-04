В Барнауле обувь из магазина оскорбила чувства верующего

Житель Барнаула заявил, что его чувства верующего оскорбила пара обуви, которую в местном магазине увидела его жена. Протектор на подошве ботинок, сделанных в Китае, был в форме креста. Об этом местный житель написал изданию "Катунь 24". Представитель Русской православной церкви заявил редакции, что изображение креста на подошве с точки зрения православия недопустимо.

Верующий попросил администрацию магазина снять эту модель обуви с продажи. По его словам, он не видит вины магазина в продаже таких изделий, но считает необходимым найти и наказать производителя ботинок.

Пользователи сети обратили внимание на то, что изображения скорее напоминает мальтийский крест. Позже представитель РПЦ прокомментировал изданию ботинки с крестом на протекторе. "С точки зрения православия, это недопустимо. Мы носим нательный крест у себя на теле, но никак не на обуви. Мы не должны попирать его ногами. А когда остается след, значит, его тоже кто-то попирает, наступает на него. Это не благоговейное отношение к святыне", – пояснил изданию иерей Димитрий Никитин﻿﻿﻿.